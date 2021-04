diletta-leotta-al-centro-del-gossip,-lucarelli:-“se-non-ti-piace-il-gioco…”

Diletta Leotta si sfoga dopo gli ultimi gossip sul suo conto, Selvaggia Lucarelli: “Se non ti piace il gioco non racconti nulla di te”

Diletta Leotta è ormai al centro del gossip da diversi mesi. E ieri la ragazza, dopo l’ennesima illazione sul suo conto, si è sfogata sui social, asserendo di essere stufa che i giornali la facciano passare come una ‘mangiauomini’, anche perchè sua nonna ci rimane male. Su tutta questa faccenda ha espresso la sua opinione poco fa sui social Selvaggia Lucarelli, la quale ha rivelato senza indugio alcuno di pensare che se non vuole finire sotto i riflettori del gossip dovrebbe iniziare a cambiare atteggiamenti:

“Il gossip è questo, se non ti piace il gioco fai come tanti: non racconti nulla di te, lavori e la foto col fidanzato o le foto mentre fai yoga te le tieni nell’album di famiglia…”

Selvaggia Lucarelli sullo sfogo di ieri di Diletta Leotta: “Si può sopravvivere”

Successivamente Selvaggia Lucarelli, sempre in questo suo lungo intervento pubblicato sui social per esprimere una sua opinione sullo sfogo di ieri di Diletta Leotta dopo l’ennesimo gossip messo in giro sul suo conto, ha anche rivelato di non capire cosa ci sia di così grave nell’attribuirle un fidanzato: “Se ti attribuiscono mezzo fidanzato in più o uno in meno penso si possa sopravvivere…” Selvaggia Lucarelli, che ha recentemente criticato il programma di Zorzi, si è poi domandata se sia davvero il caso che una donna nel 2021 si senta costretta a difendere la sua moralità pubblicamente:

“Ma soprattutto, se anche una donna avesse voglia di cambiare uomini quanto le mutande, sarebbe una mangiauomini?”

Diletta Leotta, che ieri si è sfogata sui social, risponderà alla giornalista?

Diletta Leotta, Selvaggia Lucarelli svela: “Fossi in lei non mi preoccuperei di difendere la mia moralità”

Selvaggia Lucarelli ha poi concluso questo suo lungo intervento pubblicato poco fa sui social asserendo semplicemente che se fosse nei panni di Diletta Leotta non si preoccuperebbe minimamente di difendere pubblicamente la sua moralità, limitandosi magari a smentire le varie illazioni: “Certo non mi offenderei…” La giornalista ha poi colto l’occasione per dare un consiglio a Diletta Leotta, che ieri ha invocato il rispetto da parte dei giornalisti, asserendo che sarebbe meglio invocasse invece il rispetto di tutte quelle persone che scrivono le peggio cose nei suoi confronti sui social:

“Sarebbe più utile ed educativo che invocasse il rispetto di tutti quelli che le scrivono le peggiori schifezze sui social…”

L’articolo Diletta Leotta al centro del gossip, Lucarelli: “Se non ti piace il gioco…” sembra essere il primo su LaNostraTv.