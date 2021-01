Diletta Leotta allenamento bollente, ma la tuta è troppo stretta | Video

Diletta Leotta ha regalato ai fan un nuovo momento ad alta tensione con tanto di allenamento bollente nella sua stanza d’albergo. La conduttrice siciliana ha messo in scena il suo corpo perfetto come quello di una venere… ma a lasciare il web senza parole è la tuta indossata dalla Leotta. Attenzione dal dettaglio.

I riflettori del gossip in queste settimane continuano a essere concentrati su Diletta Leotta e la sua vita, sia professionale che sentimentale. I fan della conduttrice sono curiosi di sapere se nel suo cuore ci sia un attore oppure un calciatore ma, mentre tutto tace, la Leotta continua a promuovere l’app di fitness lanciata lo scorso anno poco dopo la quarantena da Covid.

Non a caso, ecco che a tenere banco nel mondo del web troviamo la pubblicazione di un nuovo video ad altissima tensione per via della tutina indossata dalla conduttrice.

Diletta Leotta come una venere in cam

Ebbene sì, ancora una volta Diletta Leotta si trova protagonista del web per via di un video condiviso nella sezione Instagram Stories per via del momento ad alta tensione che ha mandato in tilt la piattaforma social. Nel video in questione, infatti, possiamo vedere Diletta Leotta in modalità fitness con la sua tuta e un top che le permettono di mettere in evidenza il corpo perfetto come quello di una venere, con tanto di muscoli e addominali in evidenza… ma i l tutto non finisce qui.

A catturare l’attenzione dei fan è stato il top infossato dalla conduttrice nella sua sessione di allenamento che, in men che non si dica, ha scaldato l’atmosfera e gli animi di chi è rimasto colpito da un dettaglio che non è passato in osservato… come il fatto che il top indossato da Diletta Leotta sia troppo stretto e che faccia fatica a contenere tutto il suo decolleté.

Allenamenti bollenti e gossip

In questi giorni, dunque, l’attenzione mediatica resta concentrata su Diletta Leotta per diverse motivazioni come appunto gli allenamenti bollenti e non solo… i fan della conduttrice, dunque, sono curiosi di conoscere i dettagli della sua vita privata dato che il gossip non fa altro che parlare del flirt con Can Yaman e di una possibile relazione con Ibrahimovic, uniti dalla passione per lo sport e da progetti lavorativi in comune.

In attesa di capire se la neo-relazione con Yaman sia vera, ecco che nuovi rumors nel mondo del gossip vogliono l’attore turco nel toto nomi come possibile ospite fisso di Sanremo 2021, insieme a Ibrahimovic… dunque, Diletta Leotta tornerà all’Ariston anche quest’anno ma in un ruolo diverso?

