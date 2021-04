diletta-leotta-bacia-friedkin-(foto):-“storia-nata-a-dicembre”.-can-yaman?

Caos attorno a Diletta Leotta. La conduttrice di Dazn, negli ultimi giorni, è stata la regina del gossip nostrano. Prima si è mormorato che la love story con il divo turco Can Yaman fosse giunta al capolinea per la troppa gelosia di lui, poi che la bella catanese avesse allacciato una relazione con Ryan Friedkin (il figlio del proprietario della Roma), infine l’intervento al veleno della stessa Diletta, che con un post Instagram ha smentito di aver rotto con Yaman e di essere vicina all’imprenditore statunitense. Il magazine Oggi, però, ha un’altra versione. Non solo: ha pure le foto della Leotta che bacia il rampollo americano, vicepresidente del club giallorosso.

Il settimanale Oggi aggiunge dei dettagli tanto curiosi quanto spinosi della vicenda. “Oggi dimostra come la love story, che per Dagospia è tuttora in corso, risalga ad almeno cinque mesi fa. Le foto, infatti, sono del 20 dicembre scorso e non lasciano dubbi: la coppia si abbraccia, si bacia quasi con ferocia”.

Dunque le foto pubblicate dalla rivista sono datate dicembre 2020. Dagospia assicura che la storia con Friedkin da allora non si sia mai conclusa. Il che porta ad una domanda: e Can Yaman? Ufficialmente il turco e la conduttrice hanno iniziato a frequentarsi a inizio 2021. Ma ammesso e non concesso che la storia con il vicepresidente della Roma ci sia stata. E sempre ammesso e non concesso che non sia mai finita, cosa diavolo è accaduto in questi mesi?

La questione diventa ancor più ingarbugliata se si considera che alcuni ben informati della cronaca rosa hanno detto a più riprese che Yaman e la Leotta stanno assieme per finta, a favor di copertine, telecamere e visibilità. Naturalmente tale versione è sempre stata smentita dai diretti interessati. Certo è che al momento tutta la situazione appare difficile da sbrogliare. E se prima le ombre sulla relazione tra Can e Diletta erano lunghe, adesso si fanno lunghissime.

Nel frattempo Dagospia, che per primo ha parlato della presunta liaison Leotta-Friedkin, dopo l’uscita delle fotto di Oggi, è tornato a tuonare sulla conduttrice parlando di “miserevole vittimismo” in riferimento al duro sfogo di cui si è resa protagonista nelle scorse ore. Diletta ha ‘picchiato duro’, etichettando lo scoop del portale diretto da Roberto D’Agostino come “giornalismo spazzatura e acchiappaclic”. Adesso sono emersi gli scatti con Friedkin. Chissà cosa ne pensa la catanese. E chissà cosa ne pensa Can Yaman…