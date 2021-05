diletta-leotta-bacia-un-altro-(foto):-storia-finta-con-can-yaman?

Diletta Leotta bacia Ryan Friedkin (FOTO): e Can Yaman?

Diletta Leotta ha confessato a più riprese di amare Can Yaman, rigettando al mittente qualsiasi dubbio su questa loro storia. Proprio ieri è circolata la voce di corridoio inerente al fatto che Diletta Leotta avesse un flirt in atto con Ryan Friedkin, il vicepresidente della As Roma. Gossip questo che ha fatto andare su tutte le furie la conduttrice, che si è riversata sui social per attaccare duramente i giornali che cercherebbero di farla passare come una ‘mangiauomini’. Finita qua? Nemmeno per idea perchè ecco arrivare il colpo di scena su tutta questa faccenda. Difatti sul prossimo numero del magazine Oggi in edicola domani è stata pubblicata la foto di Diletta Leotta mentre bacia Ryan Friedkin (l’immagine è disponibile a fondo articolo). I due, in questa foto, sono sembrati essere ben più che due semplici amici. E Can Yaman che fine ha fatto? Come reagirà nel vedere questa immagine?

Can Yaman e Diletta Leotta, è tutto finto tra loro? Il retroscena sulla foto del bacio con Ryan Friedkin

In questi mesi tanti hanno espresso molte perplessità sulla storia d’amore tra Diletta Leotta e Can Yaman. Difatti molti, giornali compresi, hanno insinuato che questa storia fosse semplicemente una messinscena per ottenere maggiore popolarità e visibilità. Can Yaman e Diletta Leotta, la quale è sempre al centro del gossip, hanno però sempre smentito. Intanto sull’ultimo numero del magazine Oggi è stata pubblicata la foto di Diletta Leotta che bacia Ryan Friedkin. In base alle indiscrezioni raccolte dal portale Dagospia.it questa immagine risale a dicembre scorso, aggiungendo che la loro storia dura ormai da diversi mesi. Se così fosse vorrebbe dire solo una cosa: la storia tra Diletta Leotta e Can Yaman sarebbe falsa, come molti hanno sempre sospettato.

Diletta Leotta sorpresa insieme a Ryan Friedkin, Giuseppe Candela: “Brutta figura!”

La notizia relativa alla foto in cui Diletta Leotta bacia Ryan Friedkin è stata commentata anche da Giuseppe Candela, che per primo ieri su Dagospia ha parlato di un loro flirt. E pensando al modo in cui Diletta Leotta, sulla quale ha espresso la sua opinione Stefania Orlando, ha reagito ieri a questo gossip, il giornalista si è limitato a dire su twitter: “Che brutta figura!” Diletta Leotta e Can Yaman cosa avranno da dire a tal proposito?

