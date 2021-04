Coinvolto in un ennesimo gossip Diletta Leotta è ormai la protagonista preferita della cronaca rosa made in Italy. Dopo aver intrattenuto per mesi i curiosi con la sua presunta love story con l’abito attore Can Yaman oggi le viene attribuito un nuovo flirt con Ryan Friedkin figlio di Dan, vicepresidente dell’AS Roma e direttore e consigliere di amministrazione di The Friedkin Group. Ma chi è il giovane e intraprendente uomo paparazzato in un hotel della capitale con la bellissima giornalista di Dazn?

Di Ryan Friedkin non si conosce molto, la sua vita privata è ben tutelata ed essere stato coinvolto in una paparazzata in seguito al suo incontro con Diletta Leotta è per lui qualcosa di nuovo. Vicepresidente e tifoso della Roma, Ryan è anche un produttore cinematografico, solo da qualche mese ha scelto di vivere nella capitale per seguire meglio il club e per questo sta studiando anche l’italiano. E’ uno dei quattro figli dell’imprenditore texano e l’unico ad aver scelto di seguire le orme del padre: è nato il 23 aprile del 1990, Ryan Friedkin ha 31 anni ed è del segno zodiacale del Toro.

Laureato alla Southern Methodist University, ha lavorato nel private equity ad Austin in Texas e ha vissuto a lungo a Los Angeles dove si è occupato di sport e cinema passioni che condivide con il genitore. Ha prodotto alcuni films e documentari e si occupa, in silenzio, anche molto di beneficenza, non a caso occupa un ruolo importante e impegnativo anche nell’organizzazione di famiglia Friedkin Conservation Fund che ha come oggetto la tutela dell’ecosistema della fauna in Tanzania.

Ryan Friedkin e Diletta Leotta incontro: è solo amicizia

Ryan Friedkin uomo impegnato non ha un profilo Instagram ufficiale, non gli interessa apparire e a tutto questo rumoreggiare su un suo presunto flirt con la giornalista sportiva più amata della tv non è abituato.

Anche Diletta in queste ore ha manifestato il suo disappunto per tutto questo interesse per la sua vita privata: la giornalista con un lungo sfogo su Instagram rivendica il diritto di poter intrattenere rapporti d’amicizia con qualsiasi uomo senza essere etichettata come una mangiatrice d’uomini.