Diletta Leotta, come nei film: “La proposta più bella mai ricevuta” VIDEO

Raggiante più che mai, la conduttrice radiofonica e giornalista tv svela il suo grosso appuntamento. E Diletta Leotta è felicissima.

La telegiornalista sportiva, volto di punta dell’emittente DAZN ed indubbiamente la più famosa della categoria in Italia, si presta a fare anche altro. Infatti Diletta Leotta sconfina in maniera felice anche in altro.

Diletta Leotta Foto dal web

Eccola difatti prendere parte a “Celebrity Hunted”, un dinamico format prodotto e trasmesso in esclusiva da Amazon sulla propria piattaforma di streaming, Prime Video.

Vediamo la 29enne originaria di Catania destreggiarsi tra i calli ed i vicoletti di Venezia. E con lei c’è pure l’amato Can Yaman, suo complice in questa fuga improvvisata volta all’evitare del tutto di essere sorpresa.

“Celebrity Hunted” è un reality atipico, noto già da diversi mesi. Assieme a lei ci sono tante altre celebrità appartenenti ai rami dello sporto e dello spettacolo. Lo scopo è proprio quello di guadagnare una via di fuga evitando di farsi beccare dagli inseguitori.

L’appuntamento speciale per Diletta: non capiterà mai a nessuno di noi

Foto screenshot Instagram

Negli sport promo della produzione di Amazon, accanto a Diletta Leotta era apparso anche Stefano Accorsi. Le puntate sono tate registrate nel corso degli scorsi mesi.

Adesso invece la siciliana si sta godendo le azzurre e cristalline acque del Mar Nero. Ed assieme a lei c’è proprio Can Yaman, con il quale la bella Diletta ha fatto visita alla famiglia di lui.

Sono avvenute le presentazioni ufficiali, segno che la relazione tra la telegiornalista ed influencer e l’attore protagonista di “DayDreamer – Le ali del sogno” e “Mr Wrong”sta procedendo a gonfie vele.

La loro relazione perdura ormai da oltre 6 mesi. E finalmente è riuscita a superare tutte le illazioni ed il vociare fatti in particolar modo sui social. In diversi avevano bollato quell’amore come finto, giudicandolo nient’altro che una grossa montatura pubblicitaria.

Invece è tutto quanto vero. Nel frattempo lei svela che sono ufficialmente uscite le puntate dello show che la vede tra i protagonisti.