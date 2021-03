diletta-leotta-criticata-per-la-storia-con-can-yaman:-interviene-costanzo

Diletta Leotta, spettatore la attacca per la sua storia con Can Yaman. Costanzo la difende: “Non è colpa sua”

Maurizio Costanzo ha una sua rubrica sul settimanale Nuovo in cui parla con i lettori di Tv e dei personaggi che la animano. Sull’ultimo numero del magazine un lettore ha voluto scrivere un’email al marito di Maria De Filippi per attaccare Diletta Leotta, rea di far parlare di se più per la sua storia con Can Yaman che per il suo lavoro da conduttrice: “Si parla molto di Diletta Leotta per la sua relazione con Can Yaman…Non sarebbe meglio se facesse parlare di se per il lavoro che svolge?” Ma il giornalista pare non pensarla allo stesso modo, asserendo senza indugio alcuno di pensare che non sia colpa sua se continua a finire sempre sotto i riflettori del gossip:

“Penso che non sia colpa di Diletta Leotta se si parla di lei per la relazione con l’attore Can Yaman, protagonista di alcune soap opera turche…”

Maurizio Costanzo si schiera dalla parte di Diletta Leotta: “Continua a fare il suo lavoro”

Maurizio Costanzo, sempre in questo suo intervento sull’ultimo numero del settimanale Nuovo, ha poi fatto notare al lettore di Reggio Calabria che Diletta Leotta, a prescindere dal gossip con Can Yaman, continua a fare regolarmente il suo lavoro come conduttrice sportiva sulla piattaforma web Dazn:

“Mi risulta che continui a fare il suo lavoro di presentatrice sportiva a Dazn…”

Successivamente il marito di Maria De Filippi, il quale ha espresso la sua opinione su Serena Rossi, ha colto la palla al balzo per fare i complimenti a Diletta Leotta per il modo in cui conduce: “Conduce su Dazn, e lo fa pure bene…”

Can Yaman e Diletta Leotta, Maurizio Costanzo dichiara: “Il gossip fa solo da contorno alla figura di lei”

Il giornalista Maurizio Costanzo ha poi concluso questo suo intervento sull’ultimo numero del magazine Nuovo asserendo di pensare che il gossip faccia solo da contorno alla figura di Diletta Leotta, sulla quale si vocifera che presto potrebbe sposarsi con Can Yaman: “Il gossip fa solo da contorno alla sua figura…”

