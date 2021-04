Diletta Leotta curiosità: in cosa è laureata la bionda conduttrice

Curiosità sulla conduttrice DAZN, Diletta Leotta: sapete in cosa si è laureata la bionda showgirl siciliana?

In questi giorni si sta parlando molto di Diletta Leotta. “Vedi che novità”, potreste pensare voi (anche giustamente visto che se ne parla ogni giorno), ma in queste ore l’argomento è differente dal solito. La conduttrice catanese, infatti, ha perso la pazienza nel leggere l’ennesima notizia di gossip riguardante una presunta relazione con un uomo. In questo caso il presunto amante sarebbe stato Ryan Friedkin, erede del colosso americano e vicepresidente della Roma.

La voce si incastrava nell’insieme di congetture emerse nei giorni precedenti sulla presunta rottura con l’attore turco Can Yaman. Solitamente Diletta non considera simili voci, anzi evita di commentarle o ironizza sulle stesse. Due giorni fa, invece, la conduttrice di DAZN ha perso la pazienza e si è sfogata sul proprio canale Instagram. Non solo ha smentito la voce ma si è scagliata contro il meccanismo della cronaca rosa, sostenendo che simile attenzione morbosa viene riservata solamente alle donne.

Diletta Leotta: il titolo di studio della bionda conduttrice

Data la costante e ingombrante copertura mediatica e l’abitudine della stessa conduttrice di informare i fan su quello che fa nel corso della settimana, le informazioni emerse in questi anni su di lei sono tantissime. Come si evince dallo sfogo della Leotta, quelle riguardanti la sua vita sentimentale molte volte si rivelano errate o peggio inventate per fare un titolo a sensazione. Un disagio a cui hanno dovuto far fronte (chi più, chi meno) tutti i personaggi del mondo dello spettacolo, in particolar modo quelli la cui sfera sentimentale attrae maggiore interesse.

Leggi anche ->Natalia Paragoni, il racconto hot con Zelletta: “Troppo ses*o, sono andata in farmacia”

Per quanto riguarda invece la sua carriera televisiva, sappiamo che ha esordito nella rete catanese Antenna Sicilia, per poi passare a Mediaset con un programma su La5 e successivamente a Sky come mezzo busto di Sky News 24. Successivamente è stata promossa conduttrice dello speciale Serie B della famosa piattaforma satellitare. Proprio in questo ruolo di padrona di casa dello show post sabato di campionato, Diletta è diventata la ragazza più amata dagli appassionati di calcio e quella maggiormente citata negli striscioni dei tifosi di tutt’Italia. I recenti sviluppi professionali sono noti a tutti, l’inizio del programma su Radio 105, la partecipazione al Festival di Sanremo e il passaggio a DAZN.

Leggi anche ->Bendetta Rossi fa preoccupare i suoi fan: “Dovrà operarsi, ha una malformazione congenita”

Ma vi siete mai chiesti quale percorso di studi abbia fatto la bionda conduttrice prima di cominciare a lavorare? Alle superiori Diletta ha frequentato il liceo scientifico con indirizzo linguistico e una volta presa la maturità si è trasferita a Roma per studiare Giurisprudenza alla Luiss Guido Carli. Proprio all’università si è laureata nel 2015, a soli 24 anni, per poi dedicarsi interamente al percorso televisivo.