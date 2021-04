diletta-leotta-e-can-yaman-ancora-insieme:-parla-il-fratello-di-lei

Diletta Leotta e Can Yaman stanno ancora insieme. Dopo le voci del matrimonio saltato e del presunto flirt della conduttrice con Ryan Friedkin, figlio del proprietario della Roma, è sceso in campo Mirko Manola, fratello maggiore di Diletta. L’uomo è un noto e stimato chirurgo plastico e in un’intervista concessa a Io Donna ha parlato della storia d’amore tra Diletta e Can Yaman. Una storia molto chiacchierata ma che a detta del medico è più vera che mai.

Mirko Manola ha avuto il piacere, come la madre Ofelia, di conoscere già Can Yaman. Del resto Mirko è molto legato alla sorella e ha incontrato tutti i suoi fidanzati. Tra Manola e la star di Daydreamer è nata subito una sintonia speciale, come dimostrato pure su Instagram dove sono apparse diverse foto insieme. All’inserto femminile de La Repubblica Manola ha così parlato della relazione tra il 31enne e la sorella Diletta:

“Can è un gran bravo ragazzo, simpatico, il loro è un rapporto vero. Non credete a chi insinua che il loro sia un legame solo mediatico. Parliamoci chiaramente: nessuno dei due ha bisogno di farsi pubblicità, anzi. Forse il loro problema è proprio il contrario, ovvero che sono una coppia troppo perfetta e troppo bella e forse questo dà fastidio, causa qualche invidia”

Mirko Manola ha inoltre assicurato che presto farà un viaggio a quattro: lui, la sua fidanzata, Diletta Leotta e Can Yaman. Quest’ultimo ha già conosciuto gran parte della famiglia della fidanzata: la madre Ofelia, il padre Rori e il fratello Mirko. Al contrario la Leotta non ha ancora incontrato i famigliari di Can, che vivono in Turchia.

Secondo le ultime indiscrezioni Yaman aveva organizzato un viaggio a Istanbul proprio per fare le presentazioni ufficiali ma Diletta ha preferito restare in Italia, forse perché oberata di lavoro. Tra tanti gossip la 29enne ci ha tenuto a precisare che la sua liaison con Can è più vera che mai e che il matrimonio non è stato annullato.

A Striscia la notizia, che l’ha omaggiata dell’ennesimo Tapiro d’Oro, Diletta Leotta ha chiarito di essere molto felice accanto a Can Yaman ma che al momento non è opportuno parlare di nozze. Anche perché Can e Diletta fanno coppia fissa solo dallo scorso gennaio.

In un lungo sfogo su Instagram Diletta Leotta ha smentito le voci che la volevano vicina prima a Zlatan Ibrahimovic e poi a Ryan Friedkin.

Mirko Manola, chi è il fratello di Diletta Leotta

Mirko Manola è il figlio che l’architetto Ofelia, la madre di Diletta Leotta, ha avuto da un precedente matrimonio. Dunque Mirko e Diletta hanno la stessa madre ma due padri diversi: quello di Manola è un reumatologo mentre quello della Leotta un avvocato.

Mirko lavora a Milano – dove ha aperto uno studio circa cinque anni fa – e Catania, la città natale dove torna una volta al mese per appuntamenti e interventi. In passato ha lavorato per diverso tempo in Brasile. È fidanzato con una dottoressa di nome Irene.