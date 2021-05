Diletta Leotta e Can Yaman beccati in intimità: FOTO

Nonostante i pettegolezzi, continua a gonfie vele la storia di Diletta Leotta e Can Yaman. A testimoniarlo, dopo le ultime dichiarazioni della conduttrice, alcune foto pubblicate dal settimanale CHI, che ha beccato la coppia in atteggiamenti molto intimi….

Leggi anche: Barbara D’Urso contro Diletta Leotta: «Chiuditi in casa e stai zitta» VIDEO

Diletta Leotta e Can Yaman stanno ancora insieme?

Dopo le voci sulla presunta rottura e quella su una nuova relazione con Ryan Friedkin, la conduttrice sportiva Diletta Leotta ha deciso di godersi un meritato weekend in compagnia del fidanzato Can Yaman, in barba ai pettegolezzi. Negli ultimi giorni, molte le indiscrezioni avevano minato la serenità della coppia, ma la conduttrice non aveva mai messo in dubbio il suo rapporto con l’attore turco.

Di seguito le immagini pubblicate dal settimanale CHI, che ha paparazzato la coppia in un esclusivo hotel a 5 stelle sul lago di Como. La conduttrice ha raggiunto il resort sabato sera, dopo il suo lavoro per DAZN a Milano. Can Yaman invece, da Roma, si è spostato in gran segreto e ha atteso la fidanzata in hotel. Lì hanno trascorso la domenica.

Foto di CHI

Foto di CHI

Foto di CHI

FOto di CHI

La confessione: «Con Ryan Friedkin solo un limone a dicembre»

Durante la puntata di lunedì di Striscia la notizia, Diletta Leotta (registrata prima di raggiungere Can in hotel) ha ricevuto nuovamente il Tapiro d’oro, dopo la paparazza con Ryan Friedkin, e ne ha approfittato per dare l’ennesima nuova versione della storia:

Quelle foto sono di dicembre. Ero single e a 29 anni, se sei single, un limone te lo puoi anche concedere. Sto ancora con Can, ero in macchina con lui poco fa. Ci sono dei limiti che non devono essere superati e la sfera privata di una persona fa parte di questi. Non mi aspettavo che pubblicassero quelle foto. Anzi nemmeno immaginavo che avessero potuto scattarle dentro casa…

Potete trovare tutti i dettagli in merito cliccando QUI. Restate aggiornati anche con la pagina Instagram di DonnaPOP per scoprire in anteprima tutte le news sui protagonisti del mondo dello spettacolo e non solo!