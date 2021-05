diletta-leotta-e-can-yaman-dopo-la-bufera-si-godono-la-vacanza-d’amore-a-capri

Can Yaman e Diletta Leotta innamorati a Capri scacciano l’ombra della crisi. La coppia, travolta dal gossip che riguardava la conduttrice di DAZN con Ryan Friedkin, si è mostrata sorridente durante un weekend d’amore, mettendo a tacere i più scettici che non credevano al loro legame e al matrimonio in programma. Nessuna travata mediatica, sembrano voler annunciare, siamo più felici che mai e in attesa delle nozze. “Persino il cielo trattiene il fiato quando vede i Faraglioni di Capri”, scrive l’attore turco su Instagram postando uno scatto d’amore, mostrandosi sempre più legato alle bellezze italiane.

“Tra Dilella Leotta e Can Yaman è riesplosa la passione”

A inizio maggio la rivista diretta da Alfonso Signorini li aveva sorpresi durante una fuga d’amore sul Lago di Como. Abbracciati in costume da bagno, Diletta e Can Yaman sembravano già aver ampiamente superato le turbolenze e aver ritrovato una perfetta armonia in vista delle nozze, che a quanto pare restano in programma, come la conduttrice aveva confermato a Valerio Staffelli alla consegna del Tapiro. “Ero single e a 29 anni, se sei single, un limone te lo puoi anche concedere”, si era difesa ironicamente Diletta. “Sto ancora con Can, ero in macchina con lui poco fa. Ci sono dei limiti che non devono essere superati e la sfera privata di una persona fa parte di questi”, aveva chiarito.

Il presunto flirt con Ryan Friedkin

Su Instagram la conduttrice siciliana si era scagliata contro chi l’aveva accusata di aver montato a tavolino una finta storia d’amore con Yaman. Indignata contro quello che aveva definito “gossip spazzatura”, Diletta Leotta aveva definito il figlio del proprietario della Roma soltanto un amico. Una versione che non sembrava coincidere con le foto che la immortalavano in un bacio appassionato proprio con Ryan Friedkin, seppur le immagini risalissero allo scorso dicembre, quando ancora il flirt con Yaman non era scoppiato.