diletta-leotta-e-can-yaman-festeggiano-una-pasqua-d’amore

Continua la storia d’amore tra Diletta Leotta e Can Yaman, insieme anche durante le festività di Pasqua. La conduttrice DAZN ha condiviso su Instagram uno scatto d’amore in compagnia dell’attore turco, con un enorme uovo di cioccolato personalizzato: “Buona Pasqua Diletta e Can”, recita la decorazione. Yaman, dal canto suo, ha postato un romantico scatto di coppia: il loro amore fa grandi passi e il gossip parla di nozze sempre più vicine.

Can Yaman sull’ipotetico matrimonio con Diletta Leotta

In una recente intervista a Vanity Fair Can Yaman ha raccontato il suo rapporto con Diletta Leotta, confermando che al di là del gossip tra loro le cose procedono nel migliore dei modi: “È un amore leale, in cui mi assumo le mie responsabilità”, ha spiegato. “Ho grande rispetto per lei, per il nostro rapporto e la riservatezza è la nostra prima promessa”. Nonostante quella dello striscione aereo con la proposta di matrimonio sia apparsa come una mera trovata mediatica, pare che la questione nozze sia davvero in corso: “Quel che ci riguarda lo comunichiamo noi, insieme”, ha garantito Yaman a Vanity Fair. “Quando sarà il matrimonio di cui tutti parlano? Io sono uno che agisce senza metterci tanto, senza giri di parole. Seguo la spinta, veloce. Credo che l’istinto sia nel nome di Dio. Ma su qualcosa teniamoci la sorpresa”.

Le parole di Daniela Scardina sul nuovo amore di Diletta Leotta

“La nostra è stata una storia vera”. Ha scelto queste parole, sibilline, Daniele Scardina, alias King Toretto, per commentare la nuova relazione di Diletta Leotta con l’attore turco delle serie tv. In una recente intervista a Verissimo, Scardina ha raccontato a Silvia Toffanin che al momento preferisce concentrarsi sulla sua carriera. Eppure il pugile sembra avere ancora l’amaro in bocca. D’altronde in questi mesi la relazione tra Yaman e la sua ex fidanzata è stata definita “di cartone”, troppo esposta a livello mediatico per nascondere al di là del gossip una vera storia d’amore. Ma nel salotto di Verissimo Scardina si è limitato a fare alla conduttrice DAZN soltanto i suoi migliori auguri: “So che è fidanzata e spero sia felice. Le voglio bene e la rispetto per la donna meravigliosa che è”.