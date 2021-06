diletta-leotta-e-can-yaman,-il-sogno-si-avvera:-fissata-la-data-per-il-grande-evento

Sembra una favola d’altri tempi quella che coinvolge la giornalista sportiva e il divo turco, in vista fiori d’arancio per la coppia.

Sono la coppia più paparazzata del momento, lei è il volto (ma forse ancora per poco) di DAZN e eroina della recente seconda serie di Prime Video “Celebrity Hunted”.

Lui invece un divo turco dal fascino magnetico, muscoli d’acciaio e sguardo da bravo ragazzo amato in Italia per la sua partecipazione nelle serie tv “Daydreamer – Le ali del sogno” e “Mr Wrong” presente in questi giorni in prima serata.

Una storia d’amore nata per caso ma cresciuta nel tempo, le poche foto che i due giovani hanno reso pubbliche in questi mesi li vede felici e radiosi per quanto costruito e per la gioia di essersi trovati.

Can intervistato da Vanity Fair aveva ammesso:

È un amore leale, in cui mi assumo le mie responsabilità. Ho grande rispetto per lei, per il nostro rapporto e la riservatezza è la nostra prima promessa: quel che ci riguarda lo comunichiamo noi, insieme. (…) Ma su qualcosa teniamoci la sorpresa.

Diletta e Can pronti alle nozze: la famiglia di lui ha dato l’approvazione

La sorpresa è arrivata, indiscrezioni vogliono che in questi giorni proprio Diletta e Can si trovino in Turchia dai genitori di lui per parlare del grande passo da compiere.

Lo ha annunciato Riccardo Signoretti sul settimanale Nuovo, spiegando che la coppia dopo essere stata in Sicilia per conoscere i genitori di Diletta, sono volati poi dalla madre del giovane attore, la signora Güldem Hanim.

Can Yaman è tradizionalista e voleva l’approvazione dei genitori prima di poter fare la grande proposta alla fidanzata, cosa che pare essere giunta con grande favore della famiglia d’origine. Attendiamo dunque la data delle nozze che potrebbe dunque essere comunicata a breve.