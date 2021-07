Diletta Leotta e Can Yaman sono la coppia più schiva degli ultimi tempi, molti scatti sulle riviste e sui rispettivi profili social ma nessuna apparizione in tv: nel loro futuro prossimo, però, pare esserci in arrivo un programma tv su Canale 5! Scopriamo di cosa si tratta. Leggi anche: Diletta Leotta e Can Yaman: matrimonio ad…