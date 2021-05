diletta-leotta-e-can-yaman-lo-fanno-in-barca!-le-foto-non-lasciano-dubbi

Diletta Leotta ha pubblicato su Instagram diverse foto della vacanza a Capri con il suo fidanzato Can Yaman. I due sono ritratti mentre si trovano al largo del mare sopra una barca.

Can Yaman e Diletta Leotta (Screenshot Instagram)

Diletta Leotta non ha perso tempo e alla prima settimana buona per andare in vacanza, ne ha approfittato per trascorrere qualche giornata a Capri insieme al suo compagno Can Yaman. Il tutto, ovviamente, è stato immortalato in diversi scatti e pubblicato e condiviso sul suo profilo Instagram in un post e in diverse stories.

Dalle foto, infatti, è possibile vedere lo splendido paesaggio caratteristico di Capri con i faraglioni alle spalle e il mare splendido. Anche il fidanzato di Diletta Leotta, Can Yaman, ha pubblicato uno scatto sul suo profilo Instagram. Entrambi i post, sono stati molto apprezzati e condivisi dai fan della coppia.

La conduttrice sportiva Diletta Leotta è pronta per godersi tutta l’estate e quindi le meritate vacanze, anche perché tutti i campionati di calcio sono terminati e riprenderanno a fine agosto. Anche se, in realtà, a giugno la vedremo nel programma Celebrity Hunted: Caccia all’uomo, in cui lei sarà una delle concorrenti.

LEGGI ANCHE —–> Domenica In, le anticipazioni: tutte le sorprese e gli ospiti

Diletta Leotta al mare con Can Yaman, ecco le parole della coppia.

Oltre a pubblicare foto e stories della vacanza a Capri, Diletta Leotta ha anche scritto una didascalia con dedica proprio allo splendido paesaggio:

“Profumo di mare“.

Anche Can Yaman nel suo post con Diletta Leotta, ha scritto una dedica più articolata verso il paesaggio davvero splendido del luogo:

“Persino il cielo trattiene il fiato quando vede i Faraglioni di Capri”.

LEGGI ANCHE —–> Tommaso Zorzi spiazza tutti e le chiede di uscire: l’irrinunciabile proposta

Can Yaman, a breve, lo vedremo in onda in televisione con Mr. Wrong – Lezioni d’amore, nuova serie televisiva di Canale 5, oltre che in DayDreamer – Le ali del sogno. Su Instagram, la coppia, insieme supera i 16 milioni di follower, davvero tantissimi. Infatti i loro post hanno sempre molto successo.