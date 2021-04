Diletta Leotta e Can Yaman: nozze rimandate | C’è aria di crisi?

La conduttrice sportiva Diletta Leotta è molto conosciuta tra gli appassionati di questo settore. Ultimamente stava vivendo una bellissima storia d’amore con Can Yaman e il matrimonio era in arrivo, ma c’è stato uno stop. Voi sapete come mai?

Diletta Leotta è una nota presentatrice sportiva che tanti appassionati riconosceranno come volto di DAZN. Vanta una lunga carriera nel mondo della televisione.

Ha esordito ancora giovanissima, già a 19 anni conduceva un programma per un’emittente locale: Antenna Sicilia per poi fare il gran salto e diventare Meteorina per Sky Meteo 24. Tra le vari partecipazioni ha anche condotto Sky Serie B su Sky Sport.

Di recente la sua vita amorosa aveva preso una svolta grazie alla storia con l’attore di origine turca Can Yaman. La coppia era pronta alle nozze, ma qualcosa non è andato per il verso giusto. Scopriamo cos’è successo.

Diletta Leotta: matrimonio in sospeso

Qualche mese fa la Leotta, sul suo profilo Instagram, ha reso ufficiale la sua storia d’amore con l’affascinante Can Yaman, interprete diventato famoso con Daydreamer – Le ali del sogno. Da quel momento i due hanno pubblicato sui social tenere foto insieme e si frequentavano serenamente.

Nei giorni scorsi, l’attore ha deciso di proporsi acquistando un anello da 40 mila Euro. La data era stata fissata per il prossimo 16 agosto, giorno del compleanno della sposa. Le nozze però sono state improvvisamente annullate. Ad annunciarlo è stato Sandro Pirrotta a Ogni mattina.

“Can le aveva chiesto di sposarlo il 16 agosto, il giorno del compleanno di Diletta. Voleva farle questo regalo” ha spiegato il giornalista “ma lei si era presa del tempo per pensarci. Alla fine è riuscito a convincerlo, a frenarlo. Quindi non è detto che questo matrimonio non si farà, ma sicuramente non adesso. Diciamo che slitta, aspettiamo aggiornamenti.”

Diletta e Can: sono ancora insieme?

La coppia sembrava a buon punto perché erano pronti a convivere insieme a Roma in una bella casa affacciata sul Colosseo. Inoltre lei ha presentato il pretendente ai genitori in Sicilia, in occasione delle vacanze di Pasqua, ricevendo la loro benedizione.

LEGGI ANCHE—-> Can Yaman, altro brutto incidente sul set | Foto preoccupa i fan

LEGGI ANCHE—-> Uomini e Donne Tinì Cansino: perché non parla mai | La verità dopo anni

Nonostante il matrimonio in sospeso Diletta e Can continuano ad essere molto innamorati l’uno dell’altra e l’imminente convivenza per la quale la presentatrice lascerà Milano, lo dimostra. Quindi non c’è crisi, ma solo un desiderio di affrontare le cose con più calma.

L’articolo Diletta Leotta e Can Yaman: nozze rimandate | C’è aria di crisi? proviene da Political24.