diletta-leotta-e-il-giudizio-di-un-famoso-collega:-“ecco-cosa-penso-di-lei”

Scritto da Alessio Cimino , il Luglio 11, 2021 , in Gossip

Diletta Leotta ‘spaventa’ una telespettatrice, Maurizio Costanzo: “Se ne faccia una ragione”

Una lettrice del settimanale Nuovo ha scritto a Maurizio Costanzo, il quale ha una sua rubrica sul mondo della Tv, per esprimere tutte le sue paura sul fatto che suo marito ogni volta che parla di Dazn ridacchia sotto i baffi perchè tra le conduttrici c’è anche l’avvenente Diletta Leotta. A questo punto Maurizio Costanzo ha fatto notare alla lettrice del magazine diretto da Riccardo Signoretti che Diletta Leotta è diventata un volto di Dazn non solo perché è bella, ma anche perchè è un’ottima conduttrice sportiva: “Se ne faccia una ragione e accetti qualche risatina innocente di suo marito…”

Maurizio Costanzo su Diletta Leotta afferma: “La sua bellezza aiuta ad avere ascolti maggiori”

Maurizio Costanzo, sempre in questo suo intervento sul magazine Nuovo, ha poi dichiarato di credere che comunque la bellezza di Diletta Leotta sia alla fine un bel vantaggio per Dazn. Difatti il marito di Maria De Filippi, che ha espresso la sua opinione su Serena Autieri, ha dichiarato di credere che la sua avvenenza aiuti e di non poco gli ascolti e l’interesse della Pay tv sportiva:

“Di sicuro la sua avvenenza attira il pubblico maschile, il che equivale ad avere ascolti maggiori…”

Maurizio Costanzo ha poi confessato di pensare la stessa cosa anche per il nuovo acquisto di Dazn, la giornalista e conduttrice Giorgia Rossi.

Giorgia Rossi e Diletta Leotta, Maurizio Costanzo sicuro: “Appetibili nel mercato televisivo”

Maurizio Costanzo ha poi concluso questo suo intervento sul magazine Nuovo asserendo di pensare che Diletta Leotta e Giorgia Rossi, essendo brave e belle, siano anche molto appetibili nel difficile mercato televisivo. Si ricorda che Giorgia Rossi è da poco approdata a Dazn. Difatti quest’ultima è stata per anni una delle giornaliste sportive più importanti e apprezzate nella scuderia Sport Mediaset.