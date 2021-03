Diletta Leotta fa goal in campo: ma il fondoschiena è protagonista – FOTO

Diletta Leotta resta una protagonista assoluta non solo sul web ma anche in televisione: ancora un dettaglio bollente ha scatenato i suoi fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

La giornalista e conduttrice televisiva, nonché speaker radiofonica, è uno dei personaggi più amati della televisione. La sua presenza nei programmi sportivi di DAZN continua a regalarle visibilità e successo nel campo calcistico. Che resta una delle sue passioni della prim’ora. Passione che le ha permesso di percorrere le tappe che l’hanno portata a diventare una delle prime donne tra le giornaliste sportive in Italia. Al centro delle attenzioni per le sue qualità fisiche, nelle scorse settimane ha acceso il mondo del gossip con la storia con l’attore turco Can Yaman.

Una storia che sembra intensa e non solo un’avventura come si potrebbe dire. Infatti dalle notizie che filtrano dal mondo del gossip e non, pare che l’attore stia cercando casa a Milano per restare il più possibile accanto alla sua dolce metà. Lavoro permettendo infatti è sempre lui che quasi sempre vola in Italia per stare accanto alla bellezza siciliana. Insomma, la loro storia d’amore sembra andare a gonfie vele.

La foto della giornalista a bordo campo ha messo in risalto un dettaglio che non è sfuggito ai follower

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Diletta Leotta si diverte anche sui social a postare delle foto che mettono in risalto le sue qualità fisiche restano evidenti. Non è la prima volta che un suo scatto o un suo video facciano il classico giro del web ed ottengano piogge di like e commenti. Anche con l’ultima pubblicazione, con riferimento allo stadio di Milano San Siro, l’outfit ha esaltato la sua bellezza e sensualità. Con i follower che non hanno potuto non notare un dettaglio piccante.

Il fondoschiena che si nota dallo scatto ha contribuito ad infiammare i follower che anche stavolta si sono scatenati in commenti per una delle celebrità del web.

