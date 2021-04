diletta-leotta-fa-ingelosire-la-moglie-di-un-famosissimo-che-dice-“ma-io-sono-sposato-e-…”

Diletta Leotta è sicuramente una delle conduttrici più amate e più desiderate degli ultimi anni. In queste ultime settimane è finita al centro del gossip per una storia d’amore intrecciata con uno degli attori più in voga del momento ed uno degli uomini più desiderati d’Italia e non solo. Stiamo parlando di Can Yaman il noto attore turco che ha spopolato letteralmente nel nostro paese qualche anno fa con la serie TV turca Bitter Sweet. Soltanto poche settimane fa è uscita la notizia secondo cui Diletta e Can sarebbero fidanzati e addirittura si è parlato di nozze imminenti. In realtà però il popolo del web non ha mai creduto pienamente a questa storia è anche per questo motivo i due sono finiti spesso al centro delle polemiche. Ma come stanno in realtà le cose?

Diletta Leotta finisce nella rubrica Spetteguless di Striscia la notizia

Nelle scorse ore, la nota conduttrice Dazn è finita proprio nella rubrica Spetteguless di Striscia la Notizia che come è facile intuire si occupa di gossip. Sembrerebbe che l’episodio mandato in onda all’interno di questa rubrica sia avvenuto proprio nel momento in cui Valerio Staffelli ha consegnato il tapiro d’oro alla siciliana. In quell’occasione sembra che Diletta abbia ricambiato consegnando a Valerio Staffelli un mazzo di tulipani. Ad un certo punto, Diletta avrebbe detto “Can Yaman è geloso di te, ti ha visto così aitante, così bello, e ha pensato ‘cavolo, questo me la ruba’”.

La voce fuori campo di Michelle Hunziker

A quel punto sarebbe intervenuta Michelle Hunziker, con una voce fuori campo dicendo “Più che al mazzo che le ha fatto Diletta, Staffelli sta pensando a quello che gli farà la moglie quando tornerà a casa”. Queste le parole della conduttrice Svizzera intervenuta fuori campo. A queste parole, si sarebbe ricollegato l’inviato di Striscia la notizia che avrebbe iniziato a dire “ma io sono sposato, 28 anni di matrimonio” , mostrando nel contempo anche la sua fede nuziale. Sarebbe intervenuta di nuovo la voce fuoricampo di Michelle Hunziker per dire “È tutto un malinteso, non è Diletta a pensare che Staffelli sia bello e aitante, bensì il suo fidanzato. Ecco perché sono saltate le nozze, l’attore turco ha perso la testa per Staffelli”.

Matrimonio rimandato tra Diletta e Can?

Ad ogni modo sembra che Diletta Leotta abbia comunque dato un’ indiscrezione sulla sua relazione con Can e soprattutto sulle nozze, dicendo che il matrimonio non è saltato. “Quelle che circolano sono solo voci. La storia d’amore è vera e sono molto felice. C’è solo da fare le cose con i tempi giusti. Lui si è tolto dai social per questioni di business”. Insomma sembra che Diletta abbia voluto sottolineare più volte il fatto che la storia con l’attore turco è vera e che i due sono molto felici.