Diletta Leotta finalmente la famiglia è allargata | Mai vista così

Diletta Leotta nella sua vita ha sempre avuto un grande amore, fatto da mille sfaccettature e volti diversi… ovvero quelli della sua famiglia. Nonostante le tante restrizioni imposte in vista delle feste di Natale, Diletta Leotta è riuscita a raggiungere finalmente la sua famiglia e trascorrere con loro questi giorni importantissimi dopo mesi di distanza.

I giorni di festa sono stati davvero pieni di emozioni contrastanti per ognuno di noi, tra chi ha dovuto rinunciare al ‘Natale’ come aveva sperato di poterlo vivere e quindi magari lontano dagli affetti e in una città diversa, e poi chi, invece, ha dovuto optare per una festa intima con poche persone alla propria tavola… e poi, invece, c’è chi come Diletta Leotta è riuscita a realizzare il desiderio di poter tornare a casa giusto in tempo per il grande giorno.

Non a caso, a tenere banco nel mondo del web troviamo la condivisione di una foto da parte della conduttrice siciliana in una veste inedita, come nessuno l’aveva mai vista fino ad oggi.

Diletta Leotta: la famiglia prima di ogni cosa

Ebbene sì, questo è uno dei motti di Diletta Leotta che ha sempre fatto la spola Milano Catania ogni qual volta fosse possibile per lei. Le grandi feste, per la conduttrice, vanno trascorse solo con le persone che si amano davvero e, una cosa importante da non dimenticare, riguarda la trepidante attesa delle nipotine che non vedono l’ora di poterla abbracciare.

In occasione di una passata intervista, infatti, Diletta Leotta ha spiegato quanto sia grande l’amore che lei nutre per tutti i membri della sua famiglia rilasciando la seguente dichiarazione: “È una famiglia allargata, mio padre e mia madre erano sposati, lui aveva una figlia, lei tre figli. Si sono incontrati e innamorati e da lì sono nata io, siamo 4 fratelli, una vera e propria tribù, ci amiamo. I miei hanno avuto coraggio nel vivere un rapporto bellissimo senza litigi, incomprensioni e tentando una relazione che nella Sicilia del tempo non era certo facile, abbiamo una famiglia veramente bellissima che riesce a convivere in totale armonia”.

Amore in foto: Diletta Leotta come non l’avete mai vista

Come abbiamo avuto modo di spiegare all’inizio del nostro articolo, a tenere banco nel mondo del web oggi troviamo la condivisione di una foto da parte di Diletta Leotta nella sua pagina Instagram insieme appunto ai suoi affetti più cari.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Diletta Leotta (@dilettaleotta)

Nella foto in questione, infatti, Diletta Leotta si trova stretta dal grande abbraccio condiviso con il fratello Mirko, la sorella Ambra, mamma Ofelia… e soprattutto le bellissime nipotine della conduttrice, tutte biondissime come lei. Il post condiviso dalla conduttrice, non a caso, rappresenta il racconto di un momento speciale tanto atteso “nonostante tutto”.

