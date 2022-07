diletta-leotta-ha-trovato-di-nuovo-l’amore!-spuntano-le-foto-rubate-con…

Conduttrice paparazzata in dolce compagnia: le foto sulla terrazza di casa confermano il flirt

Continua a scatenare la macchina del gossip Diletta Leotta che, dopo la fine dell’amore con l’attore turco Can Yaman, ha deciso di tenere il più possibile riservata la sua vita privata. Non sono sfuggiti però ai paparazzi gli incontri tra la bella conduttrice di Dazn e il modello Giacomo Cavalli. Se il profumo di flirt era nell’aria già nelle scorse settimane, ora le foto scattate dalla terrazza di casa di lei sarebbero la conferma della liaison. Sulle pagine del settimanale Chi si legge infatti:

“Finora era riuscita a non far comparire foto di loro due insieme, ma adesso eccoli all’ora dell’aperitivo, sul terrazzo di casa di lei in zona Porta Nuova”.

Insomma, dopo la vacanza a Maiorca con il modello, ora la coppia si frequenterebbe assiduamente anche a Milano. L’ufficialità sulla relazione non è ancora arrivata da parte dei due e non sono mancati i tentativi di depistaggio anche durante l’incontro in casa di lei a Milano.



Diletta Leotta e il nuovo compagno, il depistaggio non riesce: spuntano le prime foto insieme

Sulle pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini si legge che la conduttrice aveva avvistato i paparazzi sotto casa sua proprio mentre attendeva l’arrivo di Giacomo Cavalli. A quel punto il modello avrebbe proseguito il giro in auto per parcheggiare in un altro punto e poi salire in casa di lei attraverso un passaggio nel palazzo accanto. Sulla nota rivista si legge infatti che i garage dei due stabili sarebbero comunicanti. Il tentativo di depistaggio però non sarebbe riuscito. La conduttrice radiofonica infatti non si sarebbe accorta degli obiettivi ancora puntati sul sul balcone e avrebbe invitato il modello proprio sulla terrazza. Qui sono stati ripresi in teneri atteggiamenti, come visibile nelle foto in basso tratte dalla rivista Chi.





Chi è Giacomo Cavalli: tutto quello che c’è da sapere sul nuovo compagno della conduttrice di Dazn

A quanto pare Diletta Leotta e il nuovo compagno farebbero sul serio. La coppia infatti, dopo essere stata paparazzata diverse settimane fa prima di un viaggio insieme, continuerebbe a frequentarsi assiduamente. Ma chi è il nuovo compagno della conduttrice? Il bel bresciano è laureato in Economia e gestione aziendale e, oltre a lavorare come modello per Armani, Dolce&Gabbana e altri brand di lusso, ha partecipato ai mondiali di vela del 2019. Intanto la conduttrice prosegue le sue vacanze bollenti, a quanto pare non da single, in attesa di una novità in campo professionale……..

