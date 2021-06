diletta-leotta-in-turchia-con-can-yaman,-interviene-la-madre-dell’attore

Continua la storia d’amore tra Diletta Leotta e Can Yaman. La conduttrice di Dazn e l’attore fanno spallucce davanti a chi ritiene la loro relazione solo una trovata pubblicitaria e si mostrano sempre più propensi a vivere questo sentimento alla luce del sole, condividendo sui social romantici scatti di coppia. In queste ore, Diletta Leotta è volata in Turchia, dove sta trascorrendo delle giornate piacevoli in compagnia della famiglia di Yaman.

Il messaggio della madre di Can Yaman per Diletta Leotta

Can Yaman è legatissimo alla sua famiglia. In un’intervista rilasciata in passato a Tv, Sorrisi e Canzoni ha avuto parole cariche di affetto e stima per i suoi genitori: “Mio padre per me è un idolo e mia madre è sempre stata un punto di riferimento“. C’è da presupporre, dunque, che l’opinione di mamma Guldem sia particolarmente importante per lui. A quanto pare, la donna è contentissima della relazione tra suo figlio e Diletta Leotta. In queste ore, ha pubblicato uno scatto in compagnia della coppia e nella didascalia ha scritto: “Mia figlia e mio figlio“, accompagnando la tenera frase con un cuoricino. È evidente, dunque, che Leotta è riuscita a conquistare anche la donna che potrebbe diventare sua suocera.

La vacanza in Turchia di Can Yaman e Diletta Leotta

La vacanza in Turchia di Can Yaman e Diletta Leotta è stata all’insegna del relax. La coppia si è concessa un giro in barca con i genitori dell’attore e tantissimi amici e parenti. Diletta ha assaggiato tutte le prelibatezze locali. Non sono mancati i momenti romantici, poi condivisi sui social, in cui l’attore ha stretto in un abbraccio la sua fidanzata mentre alle loro spalle si stagliava un incantevole tramonto. Il sorriso sul volto di entrambi sembra confermare il momento felice che stanno vivendo. Sarà il futuro a dire se sia vero amore.