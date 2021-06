diletta-leotta-in-turchia,-le-parole-della-mamma-di-can-yaman:-“mia-figlia”

Can Yaman e Diletta Leotta, prima volta in Turchia. La mamma di Can Yaman: “Mia figlia”

Questo momento dai fan italiani di Can Yaman era atteso da tantissimo tempo. Ovvero l’arrivo di Diletta Leotta in Turchia, per conoscere amici e famiglia dell’attore turco. Un passo importante che Diletta Leotta ha voluto compiere con i tempi giusti, come ha lasciato intendere più volte. Già mesi fa si era parlato della voglia di Can di portare la sua Diletta in Turchia, ma l’ipotesi era sfumata. Subito si era parlato di crisi tra Diletta Leotta e Can Yaman, prontamente smentita dai due. Da qualche giorno, nel riserbo più totale, Can Yaman e Diletta Leotta si trovano in Turchia. Soltanto oggi i due hanno rotto il silenzio sui social. A colpire è stato un messaggio della mamma di Can Yaman che, mostrando la coppia, ha scritto:

“Mio figlio e mia figlia”.

Diletta Leotta in Turchia con Can Yaman: “Sì, viaggiare”

Le parole dolcissime della mamma di Can Yaman hanno stupito positivamente i fan della coppia. Negli ultimi mesi, infatti, si era parlato del non gradimento della donna nei confronti della nuova fidanzata del figlio. Voci a quanto pare smentite, come dimostrano gli scatti che la mamma ha postato sui suoi social. Intanto Diletta Leotta e Can Yaman si godono il soggiorno in Turchia. In alcune stories su Instagram Diletta Leotta mostra cibo tipico della Turchia. La coppia appare in una barca in mezzo al mare, insieme agli amici e alla famiglia dell’attore turco. La Leotta, coperta dal velo, si mostra poi mentre visita una Moschea.

“Sì, viaggiare”

sono le parole con le quali la giornalista sportiva descrive l’immagine.

Can Yaman e Diletta Leotta presto sposi? L’indiscrezione

L’ipotesi che vede Can Yaman e Diletta Leotta sposi si fa sempre più concreta. La coppia sta compiendo sempre più passi importanti e ufficiali. Per ultimo il viaggio in Turchia durante il quale Diletta Leotta sta conoscendo la mamma di Can. Resta da capire come la coppia potrebbe gestire la distanza e se Can Yaman si trasferirà definitivamente in Italia.