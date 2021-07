Diletta Leotta indossa la maglia della nazionale ma scatta la polemica | L’insulto scatena il web

Diletta Leotta insultata – Solonotizie24

Diletta Leotta negli anni è stata spesso nel mirino dell’attenzione mediatica sia per la sua vita sentimentale che per gli scontri sul campo lavorativo che hanno animato il web, come successo nel caso dei messaggi scritti da Paola Ferrari. Questa volta, però, l’attacco per la conduttrice di Dazn arriva da un altro fronte. Ecco di chi si tratta.

Bene o male purché se ne parli? Impossibile rispondere a questa domanda soprattutto se la protagonista della notizia in questione è Diletta Leotta, tanto amata dal pubblico sportivo e dai fan sui social ma molto spesso criticata da alcuni colleghi che evidentemente non apprezzano qualcosa nel suo lavoro.

Negli anni abbiamo avuto modo di vedere Diletta Leotta protagonista della polemica tirata in ballo da Paola Ferrari ma, questa volta, a parlare di lei ci ha pensato un altro noto giornalista ma a intervenire dopo il messaggio è stata la stessa redazione di Dazn invece che la conduttrice e influencer siciliana.

Diletta Leotta nella bufera… di nuovo

Nel corso dei mesi abbiamo avuto modo di vedere spesso nel mirino della bufera Diletta Leotta e per via di molteplici motivi. La conduttrice siciliana, infatti, è stata spesso anche criticata per il modo in cui il compagno Can Yaman abbia deciso di sottrarsi ai paparazzi e non solo… se consideriamo il fatto che ancora oggi si mette in dubbio la ‘verità’ del loro rapporto.

Una bufera senza fine che, questa volta, tocca anche il lavoro della Leotta… di nuovo e in campo social. Ecco di cosa si tratta.

La morte del giornalismo sportivo e delle idee”

È stato questo il commento che il noto giornalista sportivo Paolo Bargiggia ha scritto nella sua pagina Twitter pubblicando la copertina del magazine Sportweek che ritrae Diletta Leotta con indossa la maglia della Nazionale, e il pallone da calcio i mano. Un post per il quale Paolo Bargiggia ha citato sia Diletta Leotta che la redazione della Gazzetta dello Sport.

Un post, questo, che ha fatto infuriare anche Dazn che ha così risposto al Tweet: “ Ci dispiace, ma forse non conosci bene Dazn. Diletta Leotta fa parte di una grande squadra di super professionisti. Continua a seguirci per apprezzare tutto il team di Dazn ”.