Diletta Leotta, La bomba di Dagospia “Ha messa le corna a Can con un famosissimo calciatore e l’ha lasciato” . Ecco chi è

Diletta Leotta sta facendo parlare di se sempre più a causa della sua intricata vita sentimentale. Sembra che la storia con Can Yaman sia definitivamente chiusa e che adesso l’inviata di Dazn sarebbe impegnata in un flirt con Ryan Friedkin, vice presidente della Roma. La storia è stata intricata sin dal primo momento. L’attore turco è stato invischiato nel gossip con la Leotta sin dal suo primo atterraggio in Italia, per girare lo spot della De Cecco insieme a Claudia Gerini. In quel momento i nomi dei due personaggi famosi si sono uniti ma non hanno convinto proprio tutti.

C’è chi ha dubitato della sincerità della storia d’amore, pensando fosse solo una buona trovata per farsi pubblicità. Del resto, sappiamo che uno dei sogni di Can Yaman è quello di lavorare in Italia e avere successo nella nostra penisola, al punto che sin da piccolo si è impegnato per studiare la lingua, che parla fluentemente. Un gossip con una delle donne più chiacchierate del panorama italiano ha avuto come diretta conseguenza molte copertine di varie riviste. Anche Diletta Leotta, di cui non si sentiva parlare da un po’, è tornata alla ribalta tramite questa storia.

Le fotografie e i video sono stati tanti, ma il pubblico ha spesso notato la mancanza di passione che invece si vorrebbe vedere agli inizi di una relazione. Non solo, voci dicono che spesso e volentieri i paparazzi erano già appostati fuori gli alberghi da cui sarebbero usciti Can e Diletta insieme, quasi come se tra loro ci fosse un accordo. La verità è impossibile saperla, ma quel che è ufficiale è che il bell’attore turco, che a breve vestirà le vesti di Sandokan, le ha regalato un importante anello e le ha proposto il matrimonio. Una notizia che non è mai stata però confermata dalla Leotta.

Oggi lo scenario cambia completamente e dal presunto matrimonio si passa alla presunta rottura. Diletta Leotta non sembra intenzionata a sposare Can Yaman, ma al contrario sarebbe già impegnata con un altro personaggio, molto importante nel mondo del calcio. Si tratta di Ryan Friedkin, il vice presidente della Roma, una persona molto discreta che non ama essere al centro dei gossip. Proprio per questo si può ipotizzare che, stavolta, la storia tra i due sia reale. Altrimenti il 31enne non metterebbe la sua persona a disposizione di una situazione così intricata e seguita da tutti i giornali.

Le voci sulla frequentazione tra Diletta Leotta e Ryan Friedkin girano già da un po’ nel mondo del calcio, ma a metterle nero su bianco è Dagospia: “La bella presentatrice di Dazn e il vicepresidente della Roma Ryan Friedkin sono stati avvistati insieme, per una settimana di fila, in un noto hotel della Capitale”. Una lunga settimana d’amore che, se ufficializzata, segnerebbe la fine della relazione con Can Yaman. Peccato che non esistono né foto né video della nuova coppia, quindi per il momento si può parlare solo di indiscrezioni. Il pubblico sta seguendo la vicenda con molto interesse, al punto che l’ashtag Leotta ha conquistato immediatamente il primo posto. E tu che ne pensi? Scrivici le tue opinioni sulle nostre pagine Facebook e INSTAGRAM.

