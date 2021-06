diletta-leotta-lascia-dazn,-arriva-giorgia-rossi?-indiscrezione-bomba

Il contratto della presentatrice siciliana, fidanzata di Can Yaman, potrebbe non essere rinnovato

Un futuro lavorativo tutto da scrivere quello di Diletta Leotta. Tra le prime a credere nella forza di DAZN la presentatrice 29enne potrebbe presto lasciare la piattaforma streaming dedicata al mondo dello sport. A lanciare l’indiscrezione bomba ci ha pensato Paolo Bargiggia di Sportitalia. Pare che DAZN, dopo aver acquistato i diritti della Serie A, stia cercando di rinnovare la propria squadra con volti nuovi e competenti.

Dopo l’addio del direttore editoriale Marco Foroni si parla dell’arrivo di Massimo Corcione, ex Sky. Per i volti di punta, come riferisce Bargiggia, non sarebbe scontato il rinnovo del contratto di Diletta Leotta, almeno non nell’ordine dei 400.000 euro a stagione. Al suo posto dovrebbe arrivare Giorgia Rossi, che lascerebbe Mediaset – che le ha regalato la grande popolarità – proprio per DAZN.

Al momento non ci sono né conferme né smentite. Non è escluso che la volontà di dire addio a DAZN dipenda in gran parte da Diletta Leotta, magari propensa a lasciare il mondo del pallone per dedicarsi a quello dell’intrattenimento. Una strada che la catanese ha portato avanti parallelamente agli impegni calcistici.

La fidanzata di Can Yaman può vantare nel suo curriculum la conduzione de Il contadino cerca moglie, quella del Festival di Sanremo 2020 e l’impegno quotidiano in radio accanto a Daniele Battaglia. Di recente Diletta Leotta è entrata nel cast di Celebrity Hunted su Amazon Prime.

Per non parlare delle numerose ospitate su Rai Uno nei programmi di Carlo Conti: c’è, ed è evidente, la voglia di Diletta Leotta di affermarsi nel mondo dello spettacolo e mollare, definitivamente, quello dello sport. In attesa di saperne di più la Leotta è diventata anche una web influencer nonché testimonial per diversi brand.

Una carriera a tutto tondo nello showbiz italiano che rende Diletta Leotta una delle presentatrici più chiacchierate e seguite in Italia. Di certo ha aiutato pure il gossip: prima la storia d’amore, durata un anno, con il pugile Daniele Scardina, detto King Toretto. Poi il flirt con Zlatan Ibrahimovic e infine l’attuale relazione con Can Yaman.