diletta-leotta,-l’avete-mai-vista-senza-trucco?-la-fidanzata-di-can-yaman-al-naturale

Siete curiosi di scoprire come sia la splendida Diletta Leotta in versione acqua e sapone? La giornalista ha saziato la curiosità di tante persone, postando personalmente un video nel quale si mostra prima struccata, poi con il make up. Notate differenze notevoli? Noi, no!

Diletta Leotta senza trucco lascia tutti a bocca aperta

In occasione di uno shooting fotografico, l’esplosiva Diletta Leotta si è mostrata senza trucco. La giornalista sportiva ha deliziato i suoi fans postando un video che la vede alle prese con la preparazione prima di andare in scena e posare davanti al fotografo. Diletta ha abituato il pubblico a look sempre impeccabili, la Leotta sfoggia outfit sobri ma sempre molto sensuali che mettono in risalto la sua femminilità.

La giornalista e conduttrice televisiva ha spiazzato tutti, in particolare quelli che l’hanno sempre “accusata” di essere bella solo grazie al make up. A dispetto di tutte le critiche Diletta si è mostrata in versione acqua e sapone, mettendo a tacere tutti. La differenza tra il prima e il dopo è minima, impercettibile. La giornalista è bellissima sia al naturale, che con un filo di trucco. Si rassegnino gli invidiosi, la Leotta non ha eguali!

Diletta Leotta posta il video senza trucco

L’esplosiva conduttrice di origini sicule ha conquistato il mondo del calcio, e non solo quello. La sua avvenenza, ma soprattutto la sua bravura l’hanno consacrata regina dei programmi sportivi, in campo e fuori dal campo Diletta è una fuoriclasse. I suoi interventi sono apprezzatissimi, la giornalista studia e lavoro sodo per fare sempre del suo meglio. Impeccabile e bellissima Diletta è seguitissima anche dalle donne, che bramano la sua forma fisica. Ma qual è il suo segreto di bellezza?

Diletta ha svelato i trucchetti che adopera per mantenersi in perfetta forma fisica. Nel corso di una passata intervista per Vanity Fair, la giornalista ha confessato di amare la buona cucina, le piace gustare i piatti italiani e non.

Però, è molto attenta al suo aspetto fisico nonostante non si neghi il piacere della buona tavola. Il suo segreto per un corpo da urlo? “Una passione che rientra nella mia routine sono le centrifughe e gli estratti. La mattina, infatti, mi sveglio sempre facendo colazione con una centrifuga a base di carota mela e zenzero”.