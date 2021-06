Diletta Leotta, l’episodio che svela la verità con Can Yaman: “L’hanno fatto”

Sul conto della loro storia d’amore si è molto parlato, adesso però Diletta Leotta e Can Yaman sono giunti ad una svolta fondamentale.

La storia d’amore tra i due continua, ed anzi, raggiunge un nuovo livello. In questi giorni è avvenuto qualcosa di importante che contribuisce a legare in maniera ulteriore Diletta Leotta e Can Yaman.

Diletta Leotta Foto da Instagram

Infatti la coppia si è recata in Turchia, per un viaggio prima di tutto di piacere a casa dell’attore di Istanbul. Ma c’è anche un altro motivo che giustifica il passaggio dei due sul Bosforo.

Infatti il protagonista di “DayDreamer – Le ali del sogno” e di “Mr Wrong” ha voluto fare le presentazioni ufficiali in famiglia.

E così Diletta Leotta ha incontrato il signore e la signora Yaman. E naturalmente non poteva mancare un più che doveroso momento social in proposito.

Ecco quindi la 29enne siciliana ed il 31enne turco assieme alla madre di lui. Si era parlato di un presunto giudizio critico che la mamma di Can Yaman avrebbe rilasciato nei mesi scorsi nei confronti di Diletta Leotta.

L’episodio che svela tutto sul loro conto

Invece tutto questo non corrisponde al vero. La catanese va d’accordo con tutta la cerchia allargata che circonda il suo compagno. Non ci sono soltanto i parenti ma anche gli amici, gli agenti ed altri.

Con tutti loro la giornalista sportiva di DAZN e la star del piccolo schermo hanno passato un piacevole momento in barca.

E pensare che si era parlato apertamente di una boutade costruita per meri scopi pubblicitari. All’inizio la frequentazione fra Diletta e Can sembrava un pò troppo artificiosa.

Colpa di alcuni appostamenti sospetti da parte dei paparazzi, che sembravano inspiegabilmente informati in anticipo sugli spostamenti della coppia.

Ma con il passare del tempo è parso sempre più evidente come i due stessero facendo sul serio. Dopo più di sei mesi il loro è da ritenersi a tutti gli effetti un fidanzamento vero e proprio, che ha tutto per poter maturare in ben altro. Al punto che già si è parlato pure di matrimonio.