Diletta Leotta lo fa ogni mattina. Svelato il suo segreto: “Appena sveglia..”

Bella e brava: qual è il segreto di Diletta Leotta? Ci deve essere qualcosa di speciale che la giornalista siciliana fa per mantenersi così straordinariamente in forma.

E’ ormai il volto per eccellenza della televisione sportiva italiana. Il calcio senza di lei non avrebbe lo stesso fascino, e non solo per la bellezza.

Competente, simpatica, sempre “sul pezzo”: Diletta ha fatto cadere anche un “duro” come Can Yaman, che se ne è innamorato perdutamente.

E’ stata lei stessa a confessare, in un’intervista al giornale Vanity Fair, quali sono i segreti “di bellezza” che le permettono di avere una forma così smagliante.

Diletta, qual è il tuo segreto?

Diletta si gode ogni tanto qualche piccola trasgressione, soprattutto legata ai sapori della sua terra d’origine, la Sicilia. Però nel restare in forma la aiuta moltissimo l’esercizio fisico, che svolge regolarmente ogni giorno.

Recentemente, si è avvicinata allo yoga, una disciplina che pratica tre volte alla settimana e che le consente di raggiungere un benessere psicofisico completo.

Oltre allo sport, la conduttrice si dedica con cura ed attenzione alla propria alimentazione. Ogni mattina, inizia la giornata con un centrifugato di mela, zenzero e carota e se proprio va di fretta non rinuncia ad un succo di frutta.

La sera, poi, non dimentica una buona camomilla prima di dormire. Centrifugati ed estratti sono la base della sua alimentazione, ma chiaramente non può prescindere da qualcosa di più “solido”.

A pranzo, specie se è al lavoro, vuol rimanere leggera e per questo via libera a insalate e farro, che sono buone, saziano e non appesantiscono.

Di sicuro, poi, un grande ruolo lo gioca l’ottima genetica e la bellezza innata. Abbinate a un carattere solare, estroverso ed estremamente professionale, fanno di Diletta una delle più amate del panorama televisivo italiano.