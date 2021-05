diletta-leotta-nella-bufera-ma-samantha-de-grenet-dice-che-…

Da qualche mese a questa parte Diletta Leotta sembra essere al centro dell’attenzione e sotto i riflettori per una ipotetica storia con l’attore turco Can Yaman. I due si sono detti piuttosto innamorati e si è anche parlato di nozze imminenti. Ad ogni modo, sono tanti coloro i quali non credono assolutamente a questa storia e pensano che sia tutta una montatura. Di Diletta ed in in generale della sua vita privata se n’è parlato in diverse trasmissioni televisive, come ad esempio Domenica Live.

Diletta Leotta e Can Yaman, come stanno davvero le cose?

Nel corso della puntata andata in onda lo scorso 2 maggio, nel salotto di Barbara D’Urso si è parlato abbondantemente di Diletta Leotta ed in molti presenti in studio sembra che abbiano voluto esprimere la propria opinione al riguardo. In realtà però non si è parlato tanto del suo rapporto vero o presunto tale con l’attore turco, quanto del suo sfogo avvenuto sui social alcuni giorni fa.

Lo sfogo della conduttrice su Instagram

Diletta sembra che parlando di giornalismo spazzatura abbia in qualche modo detto la sua opinione e lo ha fatto attraverso i social network. Lo sfogo della conduttrice di Dazn è arrivato nel momento in cui Dagospia ha insinuato che Diletta da qualche mese frequenterebbe Ryan friedkin, non facendo alcun tipo di riferimento a Can Yaman. Questo avrebbe in qualche modo alimentato l’idea e l’opinione di milioni di Italiani che pensano, in questo rapporto tra i due sia effettivamente una montatura. Poche ore dopo lo sfogo di Diletta Leotta, il Magazine Oggi sembra avere pubblicato fotografie di baci molto appassionati tra Diletta e l’americano, ma queste risalirebbero allo scorso dicembre 2020 prima che Diletta iniziasse una relazione con can. Secondo il settimanale Oggi però la catanese Si starebbe frequentando ancora con l’americano e Diletta sembra non avere lasciato più alcuna dichiarazione.

Domenica Live, tutti contro Diletta

Nel salotto di Barbara D’Urso a Domenica live, si è parlato quindi Diletta e una tra tutti è intervenuta la showgirl Antonella Mosetti. “Indifendibile, e poi passare da santa. La conosco da molto, anni fa avrebbe fatto carte false per avere questa visibilità. Comunque è una brava ragazza”. Queste le dichiarazioni di Antonella, alle quali sono seguite le dichiarazioni di Giovanni Ciacci. “Lei è brava a giocare con i paparazzi”. Pure Patrizia Groppelli avrebbe detto la sua, dicendo che però effettivamente si parla soltanto dei suoi amori. Tra tutti i presenti sembra che Samantha De Grenet abbia voluto aspettare una lancia a favore di Diletta. “Lei sa perfettamente che il discorso dei paparazzi fa parte dei giochi”, ha spiegato Samantha. “Per me voleva dar sfogo a questo pensiero, ossia che a volte ci deve essere un limite”, ha aggiunto.