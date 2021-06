diletta-leotta-non-lascia-dazn,-che-la-conferma-per-la-prossima-stagione

Diletta Leotta non lascerà DAZN, come si è vociferato nei giorni scorsi. A spegnere il gossip è stato lo stesso DAZN attraverso i canali social, con quella che sembra una conferma indiretta in realtà. Nel messaggio infatti non si leggono parole come “abbiamo letto che…, ma non è così” oppure “smentiamo la notizia secondo cui…”. No, nulla di tutto ciò. Lo staff di DAZN si è limitato a postare una foto di Diletta che sorride durante una delle partite per cui è stata inviata. La Leotta sorride su un campo di calcio con un microfono DAZN tra le mani, motivo per il quale è difficile pensare a una separazione tra i due.

A sostegno della conferma di Diletta Leotta a DAZN c’è anche il messaggio sotto la foto: “Ma quando arriva agosto? No, non per le vacanze ma per l’inizio della nuova Serie A”. Con queste parole è chiaro che sarà sempre Diletta a occuparsi, insieme ad altri volti, delle partite di calcio. Certo è che sarà necessario rimpolpare il cast di inviati e giornalisti, perché con l’acquisto del pacchetto completo delle partite allora gli impegni saranno molto di più. E Diletta non potrà essere presente su tutti i campi di calcio dove si svolgeranno gli incontri di Serie A.

Il riferimento alle indiscrezioni emerse nei giorni scorsi insomma è chiaro, così come lo è anche la conferma di Diletta Leotta. Sarà sempre lei il volto principale della Serie A per DAZN, anche nella prossima stagione. Adnkronos ha aggiunto ulteriori dettagli: Diletta Leotta ha già rinnovato l’accordo con DAZN. Per cui non c’è nessuna separazione in arrivo, anzi il rapporto tra loro si consoliderà ancor di più.

Questo non escluderebbe l’arrivo di Giorgia Rossi da Mediaset, ma è ormai chiaro che in tal caso le due dovrebbero convivere nel nuovo progetto del gruppo. Anzi, gli arrivi potrebbero non fermarsi a lei. Il cast delle conduttrici DAZN potrebbe arricchirsi ulteriormente per riuscire a coprire le dieci partite a disposizione su DAZN. Saranno infatti dieci, sette in esclusiva e tre in co-esclusiva con Sky, e non più tre come negli anni passati.