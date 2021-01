Diletta Leotta: “pronta per un nuovo inizio” con i fiocchi, è irresistibile – FOTO

Appena pubblicato il nuovo scatto 2021 della giornalista sportiva Diletta Leotta fa il pieno di apprezzamenti: è irresitibile.

Diletta Leotta (Getty Images)

Il 2021 segna un nuovo e promettente inizio, e la conduttrice televisiva Diletta Leotta decide di non perdere tempo ed impugnare il suo microfono mettendosi subito a lavoro. Un ricevitore che l’ha portata ad essere una delle giornaliste più amate dello scorso anno. Grinta, antusiamsmo ed un viso dai tratti prettamenti angelici continueranno a sorprendere i suoi fan.

Diletta Leotta: il bellissimo scatto del “nuovo inizio”

Ad aggiungersi al simpatico video, in compagnia della piccola Giorgina, che ha fatto emozionare il suo pubblico nella giornata di ieri, il suo nuovo scatto è apparso meno di un’ora. Il post pubblicato su Instagram, in cui Diletta è stata impeccabilmente ritratta, ha superato in men che non si dica i 190mila like. Un momento immortalato che la mostra già a lavoro ed ulteriormente in piena forma dopo le festività.

Di risposta all’ottimismo dimostrato nella didascalia, in cui la conduttrice si definisce pronta ad affrontare le nuove sfide che le porterà questa nuova annata, anche i suoi follower si dimostrano tempestivamente pronti a ricevere i suoi aggiornamenti.

“La perfezione” è uno dei commenti a risaltare fra i presenti. Un suo fan si esprime così cogliendo in maniera essenziale un pensiero probabilmente collettivo. L’allenamento della meravigliosa Diletta è appena iniziato ed i suoi pronostici sembrerebbero non far nulla di più se non elevare le aspettative di tutti.