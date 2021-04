Diletta Leotta smentisce la rottura con Can Yaman: «Il matrimonio si farà»

Diletta Leotta e Can Yaman si sono lasciati e il matrimonio è definitivamente saltato? Sembrava non ci fossero più dubbi in merito. E invece, la showgirl ha stupito tutti durante la puntata di Striscia la Notizia del 20 aprile, durante la quale ha smentito la presunta aria di crisi! La coppia sarebbe ancora felicemente unita. Per quale motivo, quindi, Can si è cancellato da Instagram? Scopriamo cosa ha rivelato la fidanzata…

Can Yaman e Diletta Leotta si sono lasciati?

A rivelare i motivi della presunta rottura e il mancato matrimonio tra Can Yaman e Diletta Leotta, ci aveva pensato nuovamente il giornalista Santo Pirrotta, durante la puntata di Ogni Mattina. La causa scatenante sarebbe un mancato viaggio in Turchia della showgirl, che era stato pensato per conoscere la famiglia del fidanzato. Ecco le parole del giornalista in merito:

Ci siamo occupati spesso di questa soap opera turca, della storia d’amore tra Can Yaman e Diletta Leotta. Il matrimonio non si fa. Vi dirò di più. C’è una bella rottura, ossia c’è una crisi profondissima. Lui ha sospeso il suo account Instagram e lei ha tolto l’anello di fidanzamento. Qual è stato il motivo che ha scatenato la furia di Can? Can le ha chiesto di seguirlo in Turchia, perché lui è tornato qualche giorno a casa sua. Ma Diletta ha risposto picche. Perché? Questo non si sa. Can era andato in Sicilia a conoscere la famiglia di Diletta, e forse ora si aspettava che lei facesse lo stesso. Diletta invece, non si sa se per motivi di lavoro o se perché abbia voluto prendere tempo, gli ha dato un altro due di picche. Lui si è arrabbiato ed è successo l’inferno. Forse non si sono lasciati ma c’è maretta di sicuro…

Ma non solo, anche il direttore di Novella 2000 aveva data per spacciata questa coppia:

Esclusivo: Diletta Leotta e Can Yaman non sono più una coppia. Sembra che lei lo abbia lasciato, sarebbe stata lei a mettere la parola fine a questa festa. In pratica tutti a casa senza il gran finale che ci sia spettava. Nessun lieto fine. La bellezza di lui non è bastata. Diletta non sarebbe andata oltre all’iniziale attrazione e al coinvolgimento. Si chiude così, per il più semplice e inattaccabile dei motivi, la relazione che in molti hanno guardato con scetticismo fin dall’inizio. Tra i due sembrerebbe davvero arrivata la parola fine

Striscia la notizia, Diletta Leotta smentisce: «Sono solo voci»

Dopo i numerosi rumors sul matrimonio mancato e la rottura con Can Yaman, Striscia la Notizia aveva deciso di consegnare il tapiro a Diletta Leotta. La showgirl, però, sorprendentemente ha smentito la crisi e ha rivelato:

Il matrimonio non è saltato, quelle che circolano sono solo voci: la storia d’amore è vera e sono molto felice. C’è solo da fare le cose con i tempi giusti. Lui si è tolto dai social per questioni di business!

