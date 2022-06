Diletta Leotta sorpresa in dolce compagnia: chi è il nuovo fidanzato

Conduttrice sportiva esce finalmente allo scoperto: la vacanza con il nuovo compagno

L’estate è iniziata in anticipo in questo caldo giugno 2022 che sta già regalando i primi gossip sui vip nostrani. Sull’ultimo numero del settimanale Chi a far notizia è proprio Diletta Leotta. La conduttrice di Sky, terminato il campionato di serie A, si è concessa un weekend al mare ed è volata sulle Baleari per il suo primo bagno stagionale. Ma non è tutto! La bella 30enne di Catania infatti non era da sola, ma in dolce, anzi dolcissima, compagnia. Proprio così! Dimenticato Can Yaman con cui ha trascorso la scorsa estate, vivendo un amore intenso e passionale, seppur breve, ora la conduttrice è legata a un altro modello che in quanto bellezza non deve invidiare di certo l’attore turco. “Scende dal taxi da sola con una mise più griffata di una vetrina a maggio e ha fatica nasconde il sorriso e la gioia” si legge sul noto settimanale, in cui si riporta poi: “Ad attenderla all’aeroporto di Malpensa c’è il suo nuovo amore”.



Diletta Leotta, il nuovo fidanzato è Giacomo Cavalli: la fuga d’amore

Il cuore della conduttrice sportiva è tornato a battere dopo aver passato un momento difficile con Can Yaman lo scorso anno. A svelare chi è il fidanzato, è stato il settimanale diretto da Alfonso Signorini in cui si legge che ad attenderla a Malpensa c’era il nuovo compagno Giacomo Cavalli. Il modello, classe 1993, è il figlio di Beppe Cavalli ed ha due anni in meno della conduttrice. La coppia, in base quanto riportato sul noto settimanale, si è incontrata al terminal per poi dividersi per l’imbarco e ritrovarsi soltanto sotto le scalette dell’aereo, sperando forse di non essere notati con questo stratagemma e di sfuggire ai paparazzi. Ma così non è stato.

Giacomo Cavalli e il primo incontro a Milano con la conduttrice Sky: feeling evidente

I due erano stati visti insieme anche lo scorso maggio a Milano, ma tra loro non c’era stata nessuna effusione. Certo è che il feeling era apparso evidente anche nelle scorse settimane, tanto da muovere la macchina del gossip. Ora sarebbe arrivata la conferma che Diletta Leotta e il modello sono a tutti gli effetti una coppia, anche se sui social non hanno ancora postato delle foto insieme. Resta il fatto che su Instagram la conduttrice e il 28enne hanno mostrato gli stessi scorci di Palma di Maiorca, isola su cui sono volati lo scorso weekend.

