Dimagrire dopo Pasqua: -5 Kg in 10 giorni senza fatica, Basta mangiare ogni giorni i cibi “Turbo”. Ecco quali sono

Dimagrire dopo Pasqua: -5 Kg in 10 giorni mangiando gli alimenti “turbo”. Ecco quali. Per dimagrire velocemente prima dell’estate, per chi non riesce a perdere peso l’ideale è la dieta turbo che aiuta a perdere fino a 5 chilogrammi in 10 giorni grazie agli alimenti turbo.

Si tratta della dieta del supermetabolismo, ideata da Haylie Pomroy secondo la quale sfruttando i benefici dei cibi turbo, ovvero quegli alimenti che accelerano il metabolismo, è possibile perdere peso più velocemente.

Dieta turbo in 3 piani

L’autore di questa dieta presenta un programma in 3 piani volto a combattere gonfiore, grasso addominale e rotondità eccessive andando ad agire su problemi ormonali, disturbi digestivi e infiammazioni.

Regime turbo -0 ecco come perdere 5 chili in 10 giorni

Il programma turbo -0 sarebbe il più efficace poichè sarebbe capace di combattere il grassso in modo accurato permettendo di perdere 5 chilogrammi in 10 giorni ingerendo alimenti dietetici e tisane che stimola il metabolismo e i recettori ormonali insieme a frullati che stimolano gli enzimi del sangue.

Le regola della dieta

Come in ogni dieta ci sono delle regole da osservare: fare colazione entro 30 minuti dal risveglio e bere acqua prima della colazione poichè aiuta a purificare il corpo nfluendo sulla riduzione del peso corporeo. L’acqua, con limone o no, calda o fredda, stimola il metabolismo, quindi berla è importantissimo. Importante l’allenamento che deve essere svolto per almeno mezz’ora prima delle ore 14 perchè entro quell’ora il metabolismo è più attivo. Meglio svolgere esercizi che bruciano un maggior numero di calorie.

I cibi turbo

I cibi turbo consigliati per perdere peso sono: Mirtilli rossi, funghi, zenzero, lenticchie. Il libro “la dieta Turbo” è edito da SperlingKupfer.

Continua a leggere Piuricette.it e iscriviti al gruppo Facebook Masterchef ricette e trucchi degli chef

L’articolo Dimagrire dopo Pasqua: -5 Kg in 10 giorni senza fatica, Basta mangiare ogni giorni i cibi “Turbo”. Ecco quali sono proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.