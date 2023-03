‘Dinheiro esquecido’: BC exigirá chave PIX para liberar saque de valores

Caso o consulente não tenha uma chave PIX cadastrada, ele mesmo precisará entrar em contato com a instituição para combinar a devolução. BC libera consulta de valores a receber esquecidos em bancos

Rede Globo

O resgate dos valores esquecidos em instituições financeiras só será liberado para aqueles que fornecerem uma chave PIX para a devolução, informou o Banco Central.

Caso o consulente não tenha uma chave PIX cadastrada, ele precisará entrar em contato com a instituição para combinar a forma de recebimento ou poderá criar uma chave e retornar ao sistema para fazer a solicitação. Segundo o BC, os canais de atendimento da instituição estarão disponíveis no Sistema de Valores a Receber (SVR).

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Na primeira fase de consultas, que aconteceu no começo do ano passado, caso o consulente não tivesse uma chave PIX cadastrada, ele poderia informar seus dados e a instituição financeira na qual ele tivesse valores ‘esquecidos’ entraria em contato para combinar a forma de devolução.

Em vídeo publicado no Youtube na última sexta-feira (3), o Banco Central explicou que a mudança aconteceu porque durante a primeira fase, as pessoas que recebiam contato dos bancos “ou não atendiam ou ficavam em dúvida se aquele contato era um golpe”.

A consulta ao SVR foi reaberta pelo BC na semana passada. O sistema tem disponíveis cerca de R$ 6 bilhões em valores a receber para 38 milhões de CPFs e 2 milhões de CNPJs.

A liberação para o saque desses recursos acontecerá nesta terça-feira (7), a partir das 10h.

Você tem dinheiro esquecido? Saiba como consultar no Banco Central

Novidades

Além do resgate via PIX, o BC também anunciou outras mudanças nas consultas e saques para os usuários. Veja abaixo.

Inclusão de todos os tipos de valores previstos na norma do SVR, ampliando a possibilidade e o montante a receber.

Compartilhamento e impressão das telas e protocolos de solicitação do SVR, inclusive pelo WhatsApp, facilitando o acesso e guarda das informações do sistema.

Sala de espera virtual para manter o SVR aberto por prazo indeterminado, com acesso sem agendamento.

Consulta a valores de pessoa falecida, com acesso para herdeiro, testamentário, inventariante ou representante legal, informando os dados de contato da instituição responsável pelo valor e a faixa de valor.

Mais transparência para quem tem conta conjunta. Se um dos titulares solicitar o valor via SVR, o outro, ao entrar no sistema, conseguirá ver as informações da solicitação: valor, data e CPF de quem solicitou.

LEIA MAIS

‘Dinheiro esquecido’: mais de meio milhão de pessoas têm acima de R$ 1 mil para receber

Valores a receber: BC reabre consulta a R$ 6 bilhões esquecidos nos bancos

Sistema do Banco Central tem 19 milhões de consultas em menos de uma semana

Dicas para não cair em golpes

A primeira dica para não cair em golpes se refere a mensagens recebidas pelo WhatsApp para resgatar os valores esquecidos via PIX. Nesse caso, o BC orienta a ignorar as mensagens e, principalmente, não clicar em links.

Esses links, informa a instituição, roubam senhas em redes sociais e podem instalar vírus e programas espiões no celular.

Informações oficiais sobre valores a receber e sobre a consulta ao sistema são divulgadas apenas no site do Banco Central e nas redes oficiais da instituição, e não por meio de aplicativos de mensagens ou SMS.

valipomponi