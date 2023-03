‘Dinheiro esquecido’: diarista criou expectativa de viajar com o valor, mas só recebeu R$ 0,01: ‘Não vou nem ao Centro’

BC liberou saques dos recursos ‘esquecidos’ em instituições financeiras nesta terça-feira (7). O Banco Central (BC) liberou nesta terça-feira (7) a possibilidade de saque do “dinheiro esquecidos” em instituições financeiras pelo Sistema de Valores a Receber (SVR). Pela manhã, a fila de espera virtual para acessar o sistema chegou a ter 300 mil pessoas, com uma demora estimada de até duas horas.

A diarista Erica Santos Ferreira, 37, foi uma das brasileiras que entrou no site do BC para pedir o resgate dos valores, que seriam de uma conta que ela encerrou em um banco no ano passado.

Ela conta que descobriu que o BC havia reaberto a consulta aos valores esquecidos durante uma conversa com a família, e que esperou “ansiosamente” por esta terça-feira para descobrir a quantia e fazer a transferência.

“Fiquei uma hora na fila e, para a minha surpresa, eu tinha apenas um centavo. Eu imaginei que o valor não fosse tão grande, mas um centavo é meio que sacanagem”, conta Erica.

Erica Santos, 37, foi uma das mais de 29 milhões de pessoas com R$ 10 ou menos para receber.

Ela conta que mesmo sem acreditar que a quantia era grande, chegou a fazer planos com o dinheiro.

“No início eu não tinha muita expectativa [sobre o valor] não, mas vai chegando o dia de ver [o saldo] e a gente dá uma ‘sonhadinha’ né. Sou diarista e é difícil eu pegar férias, então já me imaginei em um fim de semana fora, viajando para Socorro, no interior de São Paulo, que é o meu lugar favorito no mundo. Mas com um centavo, não vou nem ao Centro”, disse.

Erica Santos, 37, passou uma hora na fila para acessar o sistema do BC.

Ao todo, 38 milhões de pessoas físicas e 2 milhões de empresas têm cerca de R$ 6 bilhões a resgatar, segundo o BC. Como Erica, no entanto, a maioria dos beneficiários (29,2 milhões de pessoas) tem R$ 10 ou menos para receber. Com a baixa quantia, Erica precisou deixar a viagem para um outro momento.

“Só de raiva eu pedi a transferência desse um centavo. Mas, agora, o jeito é trabalhar muito e poupar dinheiro para conseguir tirar esse momento de descanso. Estou estudando letras e ano que vem espero entrar em um banco de talentos para dar aula. Aí quem sabe consigo tirar férias em julho de 2025”, disse.

Brasileiros já podem resgatar dinheiro esquecido em bancos

Valores e filas geraram memes

Erica não foi a única a enfrentar a enorme fila virtual do Banco Central. Nas redes, internautas postaram prints sobre os poucos centavos que têm para retirar e fizeram memes sobre o tema nas redes sociais.

