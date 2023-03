‘Dinheiro esquecido’: jovem descobre conta com R$ 0,02 após enfrentar fila virtual com mais de 300 mil pessoas

Luiz Carlos passou 40 minutos esperando para fazer consulta pela internet. Ele pretendia usar recursos para estudar. ‘Dinheiro esquecido’: Jovem tinha R$ 0,02 a receber

Reprodução/Twitter

Dois centavos. Esse foi o valor que o desenvolvedor de software Luiz Carlos da Silva, de 25 anos, descobriu em uma conta bancária, nesta terça (7), quando teve início um novo período de saques de valores esquecidos. Ele disse que enfrentou mais de 40 minutos em uma fila virtual em que estavam mais de 300 mil pessoas.

De acordo com o Banco Central do Brasil, 38 milhões de pessoas físicas e 2 milhões de empresas têm cerca de R$ 6 bilhões em “contas esquecidas”.

Luiz Carlos brincou e disse que já estava procurando casas para comprar, até ter a decepção ao saber do valor que tinha guardado.

As expectativas foram criadas depois que ele viu conhecidos conseguirem até R$ 1 mil pelo Sistema de Valores a Receber (SVR).

“Eu conheci gente que, na leva anterior, tinha R$ 5 a receber. Também tenho conhecidos que conseguiram R$ 1 mil. Pensei que valia a pena, porque R$ 1 mil é um dinheiro que não dá para pagar muita coisa, mas já é de alguma ajuda. O que tinha lá não vale nem o tempo que passei na fila, com o celular ligado”, afirmou.

‘Dinheiro esquecido’: saques começam hoje; veja passo a passo

Luiz é formado em direito, mas atua como desenvolvedor de software. Ele queria, com o dinheiro esquecido, pagar cursos para se especializar e alavancar a nova carreira. A conta em que havia o dinheiro esquecido era a utilizada pelo antigo trabalho dele para o depósito de salário.

“Eu investiria em cursos de desenvolvimento de softwares ou num curso de inglês. Investiria em mim mesmo. Era uma conta que, depois que saí do trabalho, deixei parada. Nem tenho mais o aplicativo do banco no celular”, afirmou.

Como consultar?

Acesse o site valoresareceber.bcb.gov.br/publico

Tenha em mãos o número de CPF e a data de nascimento ou CNPJ e data de abertura da empresa

Como solicitar o resgate?

Se houver valores a receber, surgirá no site a opção para acessar o Sistema de Valores a Receber (SVR), do BC:

Clique no botão ‘Acessar o SVR’.

Se não houver fila de espera, você será transferido para a página de login da conta gov.br.

Para acessar seus valores como pessoa física ou de pessoas falecidas, sua conta gov.br precisa ser de níveis de segurança “prata” ou “ouro”.

Vito Califano