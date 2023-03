‘Dinheiro esquecido’: número de pessoas na fila diminui 99% no 2º dia de saques

Na manhã desta quarta-feira (8), 290 pessoas simultâneas tentavam acessar o sistema do BC; na véspera, fila teve pico de 300 mil pessoas. Banco Central anunciou que vai criar novo site para cliente checar se tem dinheiro ‘esquecido’ em bancos

O número de pessoas que tentava consultar valores e solicitar a devolução do dinheiro esquecido em instituições financeiras diminuiu 99% nesta quarta-feira (8). Pela manhã, o Sistema de Valores a Receber (SVR) do Banco Central tinha 290 pessoas simultâneas na fila virtual – na véspera, esse número chegava a 300 mil, com uma espera de duas horas.

Segundo balanço parcial divulgado pelo BC na terça-feira, mais de um milhão de pessoas resgataram R$ 62,1 milhões até às 17h30 do primeiro dia de saques do sistema. O maior valor sacado por uma pessoa física foi de R$ 328 mil. Por pessoa jurídica, o resgate mais alto foi de R$ 133 mil.

Número de pessoas na fila para sacar recursos esquecidos em instituições financeiros diminui no 2º dia

Essa é a segunda fase de consulta e saques do SVR liberada pelo Banco Central – a primeira aconteceu no início do ano passado. Dessa vez, caso a pessoa não tenha uma chave PIX cadastrada, precisará entrar em contato com a instituição financeira para combinar a forma de recebimento.

Veja aqui o passo a passo para resgatar valores

De centavos a milhares

Enquanto alguns beneficiários se mostraram decepcionados pelos baixos valores disponíveis em suas consultas – situação que acabou gerando memes nas redes sociais – outros foram surpreendidos por quantias maiores.

Segundo informações do Banco Central, mais de meio milhão de pessoas têm acima de R$ 1 mil para receber. A maioria, no entanto, tem até R$ 10: estes são, ao todo 29,2 milhões de pessoas.

De acordo com a autarquia, o SVR permanecerá aberto para todos, sem interrupções programadas, para que cada um possa recuperar seus valores esquecidos no sistema financeiro. “Independente do montante, o recurso pertence ao cidadão e deve a ele ser devolvido”, disse o BC em nota.

