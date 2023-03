‘Dinheiro esquecido’: produtor descobre que tem R$ 0,68 para receber: ‘não compra nem um chiclete’

Jossiano Leal, produtor musical de Porto Alegre, aguardou cerca de 20 minutos na fila. Dinheiro era decorrente de um consórcio feito há mais de 10 anos. Serviço do Banco Central liberou acesso para saques nesta terça-feira (7). Jossiano Leal consultou o sistema de valores a receber e descobriu que tinha R$ 0,68 de ‘dinheiro esquecido’

Jossiano Leal/Arquivo pessoal

O analista de sistemas e produtor musical Jossiano Leal, de 43 anos, acessou o site do Banco Central do Brasil logo nas primeiras horas desta terça (7), quando foram liberados os saques no Sistema de Valores a Receber (SVR). Após esperar 20 minutos na fila virtual que se formou no sistema, Leal se frustrou ao descobrir que tinha apenas R$ 0,68 de “dinheiro esquecido”.

Ele conta que os centavos são referentes a um consórcio contratado há mais de 10 anos. O produtor foi contemplado no final de 2011 e retirou a moto na concessionária no início de 2012. Desde lá, esse valor estava aguardando a retirada no banco.

“Fiquei até com vergonha de solicitar 68 centavos. Nem lembrava desse dinheiro, fiquei sabendo na consulta da semana passada, quando o site disse só que eu tinha ‘valores a receber’. Não que eu esperasse ter um valor alto, mas a gente acaba criando uma expectativa ao saber que tem valores inesperados para receber”, conta.

Ele conta, no entanto, que fez o pedido para a concessionária. Agora, o prazo para a receber o dinheiro devido é de 10 dias. Leal brinca com a expectativa pelo valor:

“Quando apareceu que a fila de espera era de 200 mil pessoas, mandei para os meus amigos. ‘Vou ficar rico, hein!’. Quando apareceu 68 centavos, tirei foto e mandei de novo, rindo. Não dá pra comprar nem um chiclete! Imagino que o custo de me fazer o pix seja mais caro que isso”, brinca.

Ao todo, 38 milhões de pessoas físicas e 2 milhões de empresas têm cerca de R$ 6 bilhões a resgatar, segundo o BC. A maior parcela de beneficiários, no entanto, tem menos de R$ 10 para receber, como Jossiano Leal. Estes são, ao todo, 29,2 milhões de pessoas.

Reprodução

Dinheiro esquecido

A página para consulta inicial de valores esquecidos está ativa desde a última terça (28). Se você já confirmou que possui recursos a receber (veja como fazer), atente-se à próxima etapa, que é o pedido de transferência do dinheiro.

Antes do passo a passo, é importante ressaltar que, via sistema do Banco Central, os valores só serão liberados para aqueles que fornecerem uma chave PIX para a devolução.

Caso não tenha uma chave cadastrada, você precisará entrar em contato com a instituição para combinar a forma de recebimento. Outra opção é criar uma chave e retornar ao sistema para fazer a solicitação.

Vito Califano