‘Dinheiro esquecido’: três maiores saques somam quase R$ 1,4 milhão, diz Banco Central

Mais de 3,4 milhões já solicitaram resgate de R$ 228,1 milhões, segundo balanço parcial da instituição. Notas de real.

Os três maiores saques de dinheiro esquecido pelo Sistema de Valores a Receber (SVR), do Banco Central do Brasil, somam quase R$ 1,4 milhão, informou a instituição no início da noite desta quinta-feira (9). O maior valor resgatado por uma única pessoa continua sendo de R$ 750 mil, na quarta (8).

As cifras mais altas solicitadas por pessoas físicas até o momento foram de:

R$ 328.210,20, na terça-feira (7);

R$ 749.494,30, na quarta-feira (8);

R$ 306.107,49, na quinta-feira (9).

De acordo com o balanço parcial divulgado pelo Banco Central, mais de 3,4 milhões de beneficiários, entre pessoas físicas e empresas, já solicitaram a transferência de um total de R$ 228,1 milhões até as 17h desta quinta.

A instituição também informou que o maior valor resgatado por pessoa jurídica continua sendo de R$ 252,3 mil, na quarta-feira, que superou os R$ 198 mil de um único CNPJ no dia anterior.

O BC reforçou que o SVR permanecerá aberto para todos, sem interrupções programadas, para o resgate de valores no sistema financeiro. “Independente do montante, o recurso pertence ao cidadão e deve a ele ser devolvido”, afirmou, em nota.

Ao todo, 38 milhões de pessoas físicas e 2 milhões de empresas têm cerca de R$ 6 bilhões a resgatar, segundo o BC. A página para consulta inicial de valores esquecidos está ativa desde o dia 28 de fevereiro.

Confira o passo a passo para resgatar seu dinheiro:

Se você já confirmou que possui recursos a receber (veja como fazer), atente-se à próxima etapa, que é o pedido de transferência do dinheiro.

Antes do passo a passo, é importante ressaltar que, via sistema do Banco Central, os valores só serão liberados para aqueles que fornecerem uma chave PIX para a devolução.

Caso não tenha uma chave cadastrada, você precisará entrar em contato com a instituição para combinar a forma de recebimento. Outra opção é criar uma chave e retornar ao sistema para fazer a solicitação.

1 – Não custa reforçar: a primeira etapa é saber se você tem valores a receber.

Isso é feito pela página http://www.valoresareceber.bcb.gov.br. O BC ressalta que este é o único site disponibilizado para consulta.

Sistema do BC é o único disponibilizado para consulta.

2 – Após clicar no botão da imagem acima, você será encaminhado para consulta pública.

Nessa etapa, é preciso preencher os campos com CPF e data de nascimento.

No caso de empresas, a busca é feita pelo CNPJ e data de abertura do negócio.

Primeiro passo é saber se você tem dinheiro a resgatar.

Caso tenha valores a receber, a tela irá indicar o terceiro passo.

Em caso contrário, o sistema irá sugerir uma nova consulta em outro momento, após possíveis atualizações de dados encaminhados por instituições ao BC.

3 – Confirmado que há dinheiro a resgatar, você será encaminhado para uma nova página do SVR.

De acordo com o BC, esse sistema é semelhante à compra de ingressos.

Ou seja, se houver acessos simultâneos acima da capacidade, você ficará em uma sala de espera virtual aguardando sua vez.

BC terá ‘sala de espera’ caso sistema seja sobrecarregado.

4 – Na sequência, é preciso fazer login com a conta gov.br. Não tem? Saiba criar uma.

A criação da conta gov.br é gratuita. O cadastro pode ser feito pelos seguintes caminhos:

Site Acesso (https://sso.acesso.gov.br)

App gov.br (link iOS ou link Android)

Conta gov.br é necessária para resgate de ‘dinheiro esquecido’.

5 – Nessa etapa, você será encaminhado para o valor a receber, seja pessoa física ou jurídica.

Página também leva à consulta de pessoas falecidas.

Quinto passo irá levar à consulta de valores a receber.

6 – Você precisará aceitar o Termo de Ciência para prosseguir no sistema.

É preciso selecionar o quadradinho abaixo e clicar em “confirmar”.

Usuário terá que aceitar o Termo de Ciência.

7 – A tela seguinte trará as seguintes informações:

montante a receber;

nome e dados da instituição que deve devolver o valor;

origem (tipo) do valor a receber;

informações adicionais, quando for o caso.

Nessa página, também será possível acessar os dados e solicitar diretamente a devolução para a instituição financeira.

8 – A última etapa é o pedido de devolução dos valores.

Clique no botão “solicitar por aqui” e siga as orientações indicadas.

Em seguida, selecione uma das suas chaves PIX e, caso deseje, informe seus dados pessoais.

Nesse caso, a instituição devolverá o valor via PIX em até 12 dias úteis após a solicitação.

O botão “solicitar por aqui” só irá aparecer, no entanto, caso a instituição na qual você tem dinheiro esquecido tenha firmado um termo de adesão com o Banco Central.

Do contrário, o resgate não será feito diretamente pelo sistema do BC.

O sistema irá apenas informar o valor a receber e em qual instituição está aquele recurso.

Aparecerá, nesse caso, uma mensagem informando contatos oficiais (e-mail e telefone) para que você entre em contato diretamente com a instituição e combine a forma de devolução.

Você tem dinheiro esquecido? Saiba como consultar no Banco Central

Confira abaixo respostas para as seguintes perguntas:

Há alguma novidade neste ano?

É possível gerar um comprovante para tomar empréstimos?

Quando o dinheiro será pago?

Como não cair em golpes

Há alguma novidade neste ano?

Além de valores esquecidos em contas correntes, poupanças, cooperativas de crédito, consórcios e tarifas e empréstimos, o sistema do Banco Central agora mostra valores oriundos de contas de pagamento, corretoras de títulos e valores mobiliários.

Neste ano, há também uma sala de espera virtual, que permanece aberta por prazo indeterminado, para efetuar o pedido do saque. Ou seja: não haverá, como no ano passado, necessidade de agendamento.

Segundo o BC, o sistema também ganhou mais transparência para quem tem conta conjunta. Se um dos titulares solicitar o saque de dinheiro esquecido, o outro, ao entrar no sistema, conseguirá ver as informações da solicitação: valor, data e CPF de quem solicitou.

A consulta a valores de pessoa falecida ganhou acesso para herdeiro, testamentário, inventariante ou representante legal, e informará os dados de contato da instituição responsável pelo valor e a faixa de valor.

É possível gerar um comprovante para tomar empréstimos?

Sim. Ao acessar o Sistema de Valores a Receber (SVR), a partir desta terça (10), você vai poder gerar um comprovante.

O documento é gerado com um número de protocolo e o valor correspondente que pode ser sacado, podendo ser usado como prova para um credor.

Quando o dinheiro será pago?

Segundo o Banco Central, o prazo de devolução é em até 12 dias úteis, se você solicitou o seu valor pelo SVR, clicando em “Solicitar por aqui”, e indicou uma chave PIX.

Em casos diretamente combinados com a instituição financeira correspondente, não há prazo definido.

Como não cair em golpes

Segundo o site do BC, a melhor forma de se precaver é:

Não fazer qualquer tipo de pagamento para ter acesso aos valores: todos os serviços do Valores a Receber são totalmente gratuitos.

Não clicar em links que indicam confirmação de dados pessoais: o BC não envia links nem entra em contato com você para tratar sobre valores a receber ou para confirmar seus dados pessoais.

Somente a instituição que aparece no Sistema de Valores a Receber é que pode te contatar e ela nunca irá pedir sua senha.

Não clicar em links suspeitos enviados por e-mail, SMS, WhatsApp ou Telegram.

O único site para saber informações sobre valores a receber é valoresareceber.bcb.gov.br

pappa2200