Dino anuncia reforço de forças federais em Roraima e cita retirada de garimpeiros ilegais ‘em paz, sem conflitos’

No domingo, governador de Roraima pediu ajuda do governo federal para garantir segurança de garimpeiros que começaram a fugir, por terra e rio, da reserva indígena Yanomami. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou em rede social nesta segunda-feira (6) que determinou reforço das forças de segurança federais que atuam em Roraima para retirar garimpeiros ilegais de terras indígenas, incluindo as áreas de indígenas Yanomami.

“Dando cumprimento ao decreto do presidente Lula, determinei a ampliação da presença da Polícia Federal e da Força Nacional em Roraima, ao longo desta semana. Queremos que a desintrusão das terras indígenas ocorra em PAZ, sem conflitos. Contamos com a colaboração de todos”, escreveu Dino.

No domingo (5), o governador de Roraima, Antônio Denarium, disse que pediria ajuda do governo para os garimpeiros ilegais que começaram a deixar as terras indígenas após o reforço das ações de segurança. Grupos fugiram, nos últimos dias, pelas matas e por rios.

Em nota, o governo de Roraima disse ter pedido aos ministros Rui Costa (Casa Civil) e José Múcio Monteiro (Defesa) “apoio para garantir a saída desses trabalhadores que se encontram em área de garimpo e que escolheram sair daquela região de forma espontânea e pacífica”.

Denarium era aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro e, na última semana, afirmou que os garimpeiros ilegais não eram responsáveis pelo agravamento da crise dos Yanomami nos últimos anos.

Retirada do garimpo

Garimpeiros ilegais que atuam na Terra Indígena Yanomami começaram a fugir do território após o início de ações de repressão à atividade clandestina. Na última quarta-feira (1º), a Força Aérea Brasileira iniciou controle do espaço aéreo e usa aeronaves com radares superpotentes.

Vídeos que circulam nas redes sociais desde a última quinta-feira (31) mostram homens e mulheres em grupos deixando a região. Eles também têm tentando sair da região em voos clandestinos, mas não estão encontrado pessoas dispostas a buscá-los no território.

