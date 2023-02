‘Dinossauro’ pilota moto aquática em Balneário Camboriú e surpreende banhistas; VÍDEO

Homem fantasiado foi visto no mar da Praia Central. ‘Dinossauro’ pilota moto aquática em Balneário Camboriú

Banhistas que relaxavam na Praia Central de Balneário Camboriú, no Litoral Norte catarinense, surpreenderam-se com um “dinossauro” pilotando uma moto aquática no mar. O flagrante em vídeo do homem fantasiado foi feito por um advogado que passava pelo local.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Nas imagens, o “dinossauro” passeia calmamente pelo mar com a moto aquática. A praia tinha uma quantidade significativa de banhistas por se tratar de um domingo (19).

‘Dinossauro’ em moto aquática em Balneário Camboriú

Reprodução/Klaus Franzner Sell

“É pouco comum essas proezas em Balneário”, brincou o advogado Klaus Franzner Sell, que fez o vídeo.

Balneabilidade da Praia Central

A Praia Central de Balneário Camboriú foi alvo de polêmica na semana passada, após a prefeitura divulgar que todos os 10 pontos analisados ao longa da orla estavam com balneabilidade positiva.

Ao mesmo tempo, o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) apontou que somente um local, no Pontal Norte, próximo ao quartel do Corpo de Bombeiros, estava próprio para banho.

A análise da prefeitura é encomendada pela Empresa Municipal de Água e Saneamento (Emasa) de Balneário Camboriú. No boletim da própria entidade, no entanto, há uma explicação que foi levado em conta que todos os 10 pontos analisados tiveram menos de 800 exemplares da bactéria Escherichia coli, encontrada no intestino humano e de outros animais, em 100 ml de água.

Praia de Balneário Camboriú tem apenas um ponto próprio para banho, aponta IMA

Bombeiros de SC retomam buscas por possível vítima da queda de ponte pênsil

Homem que tentou invadir carro com mulher dentro diz que lamenta pelo medo causado

Esse é um indicador de que o local está próprio para banho. Porém, como explica o próprio boletim da Emasa, a resolução número 274 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) exige que haja cinco coletas para se afirmar que um ponto pode ser recomendado aos banhistas.

Dessa forma, não é possível, com apenas uma amostra, determinar que a praia está própria para banho.

VÍDEOS: mais assistidos do g1 SC nos últimos 7 dias

Veja mais notícias do estado no g1 SC

pappa2200