Diocese anuncia transferências de 13 padres na região de Presidente Prudente

Veja as paróquias e cidades para onde os sacerdotes serão destinados, no Oeste Paulista. Parte do clero diocesano reunido durante celebração

Sonia Cavalcante / Pascom Diocesano

O bispo diocesano Dom Benedito Gonçalves dos Santos comunicou oficialmente, nesta quinta-feira (2), a transferência de 13 padres do Oeste Paulista. As missas de posse e apresentações serão realizadas após a Páscoa.

O líder religioso destacou a importância dos serviços prestados pelos sacerdotes.

“Ao ensejo, apresento meus sinceros votos e agradecimentos por toda doação e serviços prestados até o momento, e desejo aos sacerdotes, que estão migrando das paróquias, e ao clero, que este tempo quaresmal ajude a ‘alargar’ os corações, segundo a vontade divina, para que continuem tendo êxito frente à missão”, destacou o chefe da Igreja Católica no Oeste Paulista.

Confira as transferências abaixo:

Transferências de padres do Oeste Paulista

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Presidente Prudente

Veja mais notícias em g1 Presidente Prudente e Região.

valipomponi