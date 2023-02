Um segundo funcionário também foi rendido, mas abandonado pelos criminosos. Diretor de empresa é sequestrado em Jacareí, SP

Rauston Naves/TV Vanguarda

O diretor de uma empresa de serviços foi sequestrado na manhã desta quinta-feira em Jacareí (SP). Um segundo funcionário também foi rendido, mas foi resgatado após ser deixado amarrado em um carro.

A ação começou pela manhã quando os homens estavam em um carro e foram rendidos pelos criminosos no bairro Rio Abaixo.

Uma das vítimas foi amarrada e abandonada no próprio veículo. O segundo rapaz, que exerce a função de diretor da empresa, foi levado pelos suspeitos e não foi localizado até publicação da reportagem.

Segundo a Polícia Civil, a vítima deixada pelos sequestradores teve os objetos pessoais roubados. Ele conseguiu pedir ajuda e prestava depoimento na delegacia. As policias civil e militar realizam buscas pelos criminosos.

Vittorio Rienzo