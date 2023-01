Diretora de creche na Grande Florianópolis é indiciada por maus-tratos contra 9 crianças

Vítimas possuem entre três e quatro anos. Mães relatam que crianças chegavam com assaduras na área da fralda, machucados, fome e sede. Unidade fica em São José. Sirene de viatura PM

A diretora de uma creche em São José, na Grande Florianópolis, foi indiciada por maus-tratos contra nove crianças. As vítimas, de acordo com a Polícia Civil, possuem entre três e quatro anos. A unidade foi fechada no início do mês.

Delegado responsável pelo caso, Cristiano Souza, informou, na segunda-feira (30), que a mulher foi acusada de privar as crianças de alimentação e cuidados, além de submetê-las a constrangimento por meio de coação e humilhação.

A investigação começou na metade de janeiro, quando sete mães e uma ex-funcionária denunciaram a situação. Desde então, outras famílias registraram boletim de ocorrência.

De acordo com a polícia, a suspeita “esteve consciente que, com a sua conduta, as vítimas estavam sendo expostas a situação de perigo”. Ela atuava como diretora, professora e responsável logística do espaço infantil.

A Polícia Civil pediu a prisão da diretora, mas o Ministério Público do Estado (MP-SC), que agora avalia o caso, recorreu ao pedido por “não haver motivos”. O órgão justificou que ela não apresenta risco à sociedade.

O advogado da indiciada destacou em nota que “a inocência de sua cliente será provada” e que todas as pessoas “da outra parte não podem se aproximar dela”.

Investigação

A história chegou à Polícia Civil em 13 de janeiro. As mães e uma ex-professora, que serviu de testemunha, falaram com a Central de Plantão Policial da cidade.

“As mães relatam que essas crianças chegariam em casa com assaduras na fralda, machucadas, com lesões, em algumas oportunidades, sede e fome, quando iam buscar na creche. Na segunda-feira, o plantão policial mandou para a delegacia [DPCami] o que tinha sido produzido no plantão. Com base nessas informações, instaurou-se o inquérito policial”, afirmou o delegado.

A diretora da creche é investigada por maus-tratos. O delegado disse que ela nega as condutas denunciadas. O advogado da diretora também se manifestou por nota e disse que “as acusações não procedem” (leia íntegra abaixo).

O que diz a prefeitura

O município se manifestou de forma oficial com nota na terça (17). Confira a íntegra:

Profissionais do Conselho Tutelar, da Vigilância Sanitária e do Conselho Municipal de Educação de São José estiveram na manhã de segunda-feira (16) na creche, localizada no bairro Serraria, para inspecionar o local, após denúncias.

Os profissionais encontraram o local vazio, sem atendimentos ou pessoas trabalhando, e identificaram sinais de depredação. A creche, considerada irregular, não está mais em funcionamento. A Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso foi comunicada e está investigando possíveis irregularidades e responsabilidades.

O que diz a diretora da creche

Confira abaixo a íntegra da nota da defesa da diretora da creche, feita pelo advogado Wandergell Leiroza.

As acusações não procedem. Há manifestação de pais em favor da sra. Ana , nossa cliente, no sentido de que a mesma sempre cuidou bem das crianças e do local. Essas pessoas já deram entrevista pública neste sentido e vão depor em juízo esclarecendo os fatos. A sra. é uma professora formada e dedica 24 anos nesta atividade, educando crianças. A nossa cliente ficou muito abalada com o corrido e a truculência do ato ocorrido na presença de crianças expondo-as a riscos pela invasão e depredação, e lhe causou abalos emocionais, então, até para efeito de segurança de todos, a creche foi fechada. A creche estava em processo de regularização junto à Prefeitura. No local, a creche funciona há 5 anos, atendendo aquela comunidade que acabou sendo prejudicada pelo ocorrido. Estamos tomando medidas judiciais cabíveis de natureza cível e criminal sobre o ocorrido, e os responsáveis serão punidos.

