Diretoria de Ensino de Botucatu abre inscrição para concurso com mais de 130 vagas temporárias

Salário é de R$ 1.320 para jornada de trabalho de 40 horas semanais. Inscrições podem ser feitas até o dia 1º de março pela internet. Diretoria de Ensino de Botucatu (SP) estipulou prazo de validade de um ano para chamamento de concurso

Divulgação

A Diretoria de Ensino de Botucatu (SP) abriu inscrições para um novo processo seletivo destinado ao preenchimento de 138 vagas para agentes de organização escolar em regime de contratação temporária.

As inscrições, que tiveram início no dia 18 de fevereiro, serão recebidas até às 12h do dia 1º de março, exclusivamente via internet, mediante o preenchimento do formulário eletrônico disponível no site.

Para se inscrever é necessário possuir ensino médio completo e idade mínima de 18 anos. Quando contratados, o salário ofertado aos profissionais corresponde ao valor de R$ 1.320, e jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Os candidatos inscritos serão avaliados em duas etapas, sendo a primeira delas prova objetiva, prevista para ser aplicada via internet, durante o período de inscrições. A segunda etapa consiste em análise de títulos.

De acordo com o edital, o prazo de validade do chamado processo seletivo simplificado será de um ano, contado a partir da data da publicação da classificação final, no Diário Oficial do Estado.

Confira mais notícias do centro-oeste paulista:

,

Veja mais notícias da região no g1 Bauru e Marília

Vittorio Ferla