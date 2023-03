direttiva-ue-sulle-“case-green”:-kyoto-club-invita-il-governo-a-sostenerla

In occasione della manifestazione Key Energy che si è svolta a Rimini Fiera, Kyoto Club e l’impresa sociale Edera hanno affrontato il tema della transizione energetica e della direttiva EPBD (Energy Performance of Building Directive) che promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici all’interno dell’Unione Europea.

Nell’Unione Europea gli edifici consumano il 40% dell’energia e circa il 75% di essi non è efficiente in termini energetici. Solo in Italia i consumi del settore residenziale, con il 30% del totale, risultano superiori ai consumi dei trasporti (28%) e a quelli dell’industria (23%). Questi numeri sono alla base della revisione della direttiva europea, che mira a ridurre drasticamente l’impatto del settore edilizio sull’ambiente e sul consumo di energia, definendo uno standard comune tra i diversi paesi e fissando obiettivi minimi di performance da raggiungere nei prossimi anni.

Le emissioni dei materiali di costruzione – ricorda Kyoto Club – contribuiscono al 10-20% dell’impronta di carbonio totale degli edifici dell’UE. L’attuale scenario si è dimostrato strutturalmente inadeguato per attivare una trasformazione degli edifici in Europa per raggiungere una decarbonizzazione che sia in linea con l’obiettivo di -1,5 °C.

L’associazione sottolinea che affrontare le carenze strutturali del settore edile, dato il suo contributo sostanziale a emissioni di gas serra e consumo di energia, è un trampolino di lancio verso il raggiungimento degli obiettivi climatici, come riconosciuto anche dal più recente Rapporto redatto dall’Intergovernmental Panel on Climate Change pubblicato lunedì scorso.

“Il testo di revisione della Direttiva sulla performance energetica degli edifici (EPBD) approvato il 14 marzo dal Parlamento europeo parla apertamente di ‘ciclo di vita degli edifici’ e introduce una metodologia che misura il contributo complessivo dell’edificio alle emissioni che determinano i cambiamenti climatici, combinando le emissioni di gas a effetto serra incorporate nei materiali da costruzione con le emissioni dirette e indirette rilasciate nella fase d’uso – dichiara Giacomo Pellini, responsabile comunicazione e ufficio stampa di Kyoto Club -. Auspichiamo che questa azione possa estendere il risparmio energetico oltre la fase di utilizzo delle case europee, incoraggiando un’ondata di innovazioni industriali di materiali a basse emissioni di carbonio e un migliore riciclaggio dei rifiuti edili. Chiediamo al Parlamento e al Governo italiani di sostenere la nuova proposta legislativa UE durante le prossime consultazioni e, come già avvenuto in Francia e in altri Paesi europei, di varare un normativa nazionale per la riduzione delle emissioni di carbonio incorporate: se definitivamente approvata, l’EPBD sarà non una ‘patrimoniale’ bensì un volano per valorizzare e modernizzare il patrimonio edilizio italiano ponendo le basi per un investimento a lungo termine per le generazioni future e l’indipendenza energetica”.

Commentando il nuovo documento dell’IPCC sui cambiamenti climatici, invece, Gianni Silvestrini, Direttore scientifico di Kyoto Club ha dichiarato: “La pubblicazione della parte finale del Sesto rapporto dell’IPCC sui cambiamenti climatici è privo di ambiguità”. E ha aggiunto: “Occorre, ad esempio, cercare di raggiungere in Italia gli obiettivi europei sulla mobilità elettrica e sulle case Green, evitando gradualità che l’emergenza climatica non concede più. Le temperature sono infatti già superiori di 1,1°C ai livelli preindustriali. Solo se si raggiungerà rapidamente il picco delle emissioni di gas serra nel mondo e a ridurle rapidamente negli anni successivi, si potranno ancora possibile evitare le peggiori devastazioni legate al superamento di 1,5 °C”.

L’articolo Direttiva UE sulle “case green”: Kyoto Club invita il governo a sostenerla proviene da The Map Report.

Ufficio Stampa