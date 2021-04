dirigenti-infermieri-(sidmi):-le-raccomandazioni-per-lo-staff-infermieristico-di-nuova-concezione.

Si raccomanda, comunque, sempre per continuità assistenziale e sicurezza nelle aree di degenza ordinaria la presenza minima di n. 2 infermieri per turno.

E’ auspicabile ed indicata sempre alla luce dei risultati degli studi, una distribuzione equilibrata del personale tra turni diurni e notturni.

Il numero degli OSS è rapportato agli infermieri, tiene conto dei dati di letteratura che ci indicano come tempo massimo attribuibile al personale di supporto, in termini di sicurezza delle cure, indicativamente non più del 40% del tempo assistenziale complessivo.

Per concludere, si ritiene necessario, richiamare il tema dello “skill mix” complessivo della dotazione di personale delle professioni infermieristiche con un riorientamento del sistema di sviluppo professionale e di carriera tra asse clinico-assistenziale e asse organizzativo considerato che i ruoli gestionali sono già piuttosto consolidati ed articolati, l’attenzione maggiore si pone sullo sviluppo dell’asse clinico- assistenziale.

La legge 43 del 2006 all’art.6 definisce che il personale laureato appartenente alle professioni sanitarie è articolato in 4 livelli:

professionisti in possesso laurea o diploma equipollente;

professionisti coordinatori in possesso del master di management;

professionisti specialisti in possesso di master di I livello clinico;

professionisti dirigenti in possesso della laurea specialistica.

La Federazione Nazionale IP.AS.VI nel 2015, vista la legge 190/2014 – comma 566 – che ha promosso l’evoluzione delle competenze dei professionisti sanitari attraverso percorsi di

formazione complementare, ha delineato un modello sullo sviluppo delle competenze infermieristiche per quanto attiene la tematica “evoluzione delle competenze”, indicando tipologia

funzionale, percorso formativo e agibilità nell’organizzazione dell’infermiere:

con competenze cliniche “perfezionate”;

con competenze cliniche “esperte”;

con competenze cliniche “specialistiche” articolato su due assi l’asse della clinica e l’asse della gestione.

La Federazione Nazionale delle professioni Infermieristiche nel 2021, attraverso i componenti

dell’Advisory Bord, ha elaborato un documento che definisce i nuovi orizzonti del personale

infermieristico definendo le criticità e proposte per la valorizzazione della professione. Nel documento è evidenziato il mancato riconoscimento della flessibilità del personale in termini di

ruolo e competenze e la necessità di sviluppare e ampliare le competenze del personale infermieristico per adeguarle alle esigenze, identificando meglio il suo ruolo nei vari setting assistenziali. Le azioni previste indicano la possibilità di ampliare formalmente le competenze dell’infermiere con riferimento rispetto sia alla dimensione orizzontale (in termini di numeri e

grado di autonomie e responsabilità già affidatogli) sia a quella verticale (capacità di

programmazione, regolazione e autocontrollo sulle attività di propria competenza) nei diversi

ambiti. Il percorso indicato prevede la riforma dei percorsi di formazione, contestualmente ad un graduale ampliamento dei numeri programmati per le lauree in infermieristica e in particolare per l’accesso alle lauree magistrali, per garantire flussi costanti di infermieri in relazione alle esigenze dei servizi nei prossimi anni. Al fine di raggiungere l’obiettivo di qualificare le competenze del

personale infermieristico definisce come obiettivo minimo da realizzarsi entro un decennio la disponibilità di un 20% dei professionisti ad elevata specializzazione nelle diverse aree

dell’assistenza.

In termini di skill mix della complessiva dotazione di personale delle professioni infermieristiche è,

pertanto, importante orientarsi ad una diversificazione delle posizioni per garantire un

approfondimento disciplinare.

Si consiglia una ripartizione secondo le seguenti percentuali indicative in relazione al numero

complessivo degli Infermieri (i rapporti sono da intendersi anche per l’infermiere pediatrico)

presenti:

1 – Infermieri generalisti: 70-65%

2- Infermieri esperti: 10%

3- Infermieri specialisti o incarichi funzionali professionali: 12-15%

4- Infermieri con incarichi funzionali organizzativi o dirigenziali: 8-10%

Tutto quanto sopra esposto in tema di “staff” per l’assistenza infermieristica deve tenere sempre

conto del contesto (territorio, ospedale, comunità, prossimità), dell’offerta universitaria e della

necessità di una valutazione complessiva dello “staff” multi professionale ed interdisciplinare.

Le raccomandazioni potranno essere utili nell’indirizzare una programmazione universitaria

maggiormente rispondente alle reali necessità del sistema e orientare l’area della contrattazione.

Rappresentano un primo documento quadro che vedrà sviluppati ed approfonditi in futuro

specifici ambiti (emergenza territoriale, organizzazione, domiciliare , etc..).

*Il documento è stato approvato dal Consiglio Direttivo del SIDMI in data 24 Marzo 2021 e dai

Coordinamenti regionali SIDMI in data 6 Aprile 2021.

Alla stesura hanno partecipato Dott. Bruno CAVALIERE (Presidente SIDMI), Dott.ssa Graziella

COSTAMAGNA (Consigliera SIDMI), Dott. Dario LAQUINTANA (Componente Comitato scientifico

SIDMI), Dott.ssa Barbara PORCELLI (Coordinatrice SIDMI Lazio), Dott. Giorgio MAGON (Direttore

SITRA IRCCS Istituto Europeo di Oncologia Milano).

