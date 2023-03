diritto-all’oblio:-solo-dopo-richiesta-della-parte-il-sito-web-deve-cancellare-la-notizia

Il gestore di un sito web non è tenuto a provvedere, a seconda dei casi, alla cancellazione, alla deindicizzazione o all’aggiornamento di un articolo di stampa, a suo tempo legittimamente pubblicato, anche se relativo a fatti risalenti nel tempo, se non c’è un’esplicita richiesta. Solo su domanda dell’interessato scatta per il gestore l’obbligo di provvedere «senza indugio». Questo è quanto stabilito dalla sentenza n. 6806/2023 della Cassazione civile.

valipomponi